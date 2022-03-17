Вторгнення Росії, день 22-й. Наступ окупантів захлинається, загарбники деморалізовані і мародерствують, ЗСУ завдають ударів по ворогові – онлайн

Загарбники поширюють фейки про ЗСУ та знищують нажите селянами в Україні — все, що треба знати про ситуацію в країні 17 березня

Війна в Україні триває/Фото: колаж: "Сьогодні"

Триває 22-й день війни Росії проти України. Окупанти продовжують наступальну операцію. Через обстріли ворога гинуть мирні люди. Пропагандисти поширюють ганебні фейки про Збройні Сили України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що будинки українців, які були знищені внаслідок обстрілів, обов'язково будуть відновлені. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам.

Сайт Сьогодні продовжує вести онлайн-репортаж усіх воєнних подій.

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17 березня

10:47 Сьогодні в Україні почнуть працювати ще дев'ять гуманітарних коридорів. Повний перелік тут.

10:35Російські окупанти зруйнували в Києві будинок колишнього чоловіка Ані Лорак.

10:20 Катя Осадча жорстко відповіла MARUV та послала її слідом за російським військовим кораблем.

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09:57 Жителі Нью-Йорка підтримують українців у боротьбі з російським окупантом. Про це заявив мер американського міста Ерік Адамс.

09:40 Портал "Сегодня" в аналітичній статті "Між війною та миром" з'ясував, чи готовий Китай допомагати Росії в її агресії проти України.

09:30 США створили міжнародну групу детективів REPOз пошуку активів РФ на Заході.

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09: 03 В Україні ліквідували замкомандира авіаполку окупантів Олега Червова. Його закопали у Воронежі.

08:36 У різних регіонах України регулярно затримують диверсійні групи РФ. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський.

08:23 Канада заборонила білоруським літакам входити у свій повітряний простір. Більш того, наш союзник заарештував важкий транспортний літак Росії Ан-124 "Руслан" та передасть його Україні.

08:06 Росія в Україні за 22 дні вторгнення втратила більше солдатів, ніж США за 20 років в Іраку.

07:54 Як допомогти дитині з високою температурою в бомбосховищі.... Лікар Комаровський на каналі Україна дав корисні поради батькам.

07:34 У Києві збита ракета ворога впала на багатоповерхівку – є жертви.

07:25РФ випустила ракети по трьох кораблях Панами у Чорному морі – один уже затонув.

07:13 Генштаб ЗСУ оприлюднив свіжу інформацію з фронту станом на 06.00.

"Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали. Збройні Сили України продовжували завдавати нищівних ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається закріпитися та утримувати оборону захоплених рубежів. Протягом доби українськими захисниками та захисницями було знищено командний пункт та підрозділи забезпечення 35-ї загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил російської федерації, втрати ворога уточнюються", – розповіли наші захисниуки.

07:00 Російським окупантам почали транслювати по радіо заклики скласти зброю.

04:57 Ще одна компанія відмовилася від Росії. Qualcomm перестала продавати процесори Російській Федерації. Таке рішення пов'язане з нападом РФ на Україну.

03:56 Російські окупанти у війні проти України могли використовувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Однак ворог почав вдаватися до більш старих і менш точних засобів ураження.

03:31 В Охтирському та Тростянецькому районах Сумської області тривають серйозні бої. Окуповані російськими загарбниками села страждають від мародерства. Ворог краде та вбиває худобу, а також проводить обшуки в будинках людей.

02:36 Президент України Володимир Зеленський у четвер, 17 березня, виступить перед німецьким парламентом у зв'язку з агресію РФ на території України.

01:57 Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Були знищені штурмовик Су-25 ("грач") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.

01:40 Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна "розплачується" за нерозуміння Заходом погрози, що йде від президента Російської Федерації Володимира Путіна.

00:54 Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про Збройні Сили України. ЗМІ окупантів "РИА-Новости" поширили новину про те, що "Народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів в Донецьку.

00:31 Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 16 березня ворогом повною мірою не досягнуто жодної стратегічної мети наступальної операції.

00:18 Мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдатів-строковиків. Росіяни понад 5 днів схиляли його до співпраці.

00:01 Кількість мирних жителів Чернігова, які загинули внаслідок ворожого обстрілу біля хлібної крамниці, зросла до 13 людей. Окупанти продовжують знищувати мирне населення.