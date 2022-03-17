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В Киеве сбитая ракета РФ рухнула на многоэтажку – есть жертвы (фото, видео)

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17 марта, 07:07
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Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Киеву – обломки сбитой ракеты упали на жилой дом, спасатели разбирают завалы и ищут возможных жертв
В Киеве сбитая ракета повредила многоэтажку
В Киеве сбитая ракета повредила многоэтажку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ночью 17 марта сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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По данным спасателей, разрушены конструкции дома на 16-м и техническом этажах, возгорание началось в квартире на 16-м этаже. В 5:49 пожар на площади 20 кв. м потушили.

Сейчас проходит эвакуация людей с 11-го и других этажей дома, спасатели разбирают поврежденные конструкции и ищут раненых. Всего на месте работают 60 специалистов ГСЧС и 10 единиц техники.

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Фото ГСЧС

По предварительной информации, эвакуировано уже 30 человек, из них трое пострадали. Погиб один человек, но эти данные еще не окончательные.

Фото ГСЧС

Ситуация в Украине 17 марта

  • Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
  • Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
  • Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
  • В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.

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