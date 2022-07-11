В Одессе фаната "Новороссии" суд заставил читать украинские произведения

Нарушитель позвал армию оккупантов в Украину

Сепаратист получил по заслугам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Одесский суд оригинально наказал мужчину с пророссийскими взглядами. Его обязали читать украинскую литературу о советском терроре.

Об этом говорится в приговоре Приморского райсуда Одессы.

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Мужчина назвал Одессу "Новороссией". По данным следствия, сотрудник одесского зоопарка 14 февраля 2022 года, после того как вышел на обеденный перерыв, сделал публикацию в запрещенной в Украине российской соцсети "Одноклассники".

"Одесса вставай! Давайте свергнем гидру киевской нацистской власти наркоманов!.. Одесса это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни на благо нашего освобождения! Русский солдат — Одесса ждет и молится за тебя", — говорилось в сообщении.

Мужчина также добавил иллюстрацию, на которой Крым, восточные, южные и часть центральных областей были изображены как так называемая "Новороссия".

За это одессита приговорили к пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком. Также суд обязал его прочитать произведения Ивана Багряного "Тигроловы", Василия Барки "Желтый князь" и Уласа Самчука "Мария". Судья считает, что это поможет предотвратить новые преступления фаната "русского мира".

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Также нарушитель должен заплатить 1887 гривен за лингвистическую экспертизу.

В Одессе СБУ поймала агента России

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента российских оккупантов, который разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ.

Как сообщает пресс-служба СБУ, ведомство пресекло попытки оккупантов установить местонахождение и перемещение украинских воинских подразделений, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины. Полученные координаты Россия планировала использовать для осуществления серии ракетных ударов на юге.

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"По данным следствия, предатель был завербован представителем спецслужб РФ для проведения подрывной деятельности в Одессе. Для коммуникации между собой они использовали специально созданный анонимный телеграм-канал. Именно через него агент получал задания и "отчитывался" об их выполнении. Другое задание, которое стояло перед изменником, – это формирование разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации на юге", – рассказали в СБУ.

Обнаруженные позиции украинских сил обороны предатель должен был переправлять в виде фотоматериалов и электронных карт с пометками геолокаций. В ходе следственных действий у задержанного обнаружен мобильный терминал с доказательствами незаконной деятельности, в том числе тайная переписка с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что СБУ прекратила деятельность уже 12 пророссийских политических партий. Также мы писали, что в оккупированном Херсоне расстреляли пророссийского блоггера.