ВСУ сбили два самолета оккупантов в Киевской области

Враг в очередной раз понес потери

ВСУ уничтожают самолеты оккупантов/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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"Только что в небе над Киевщиной был уничтожен СУ-25 и подбит СУ-35 противника", — говорится в сообщении.

Генерал добавил, что в общей сложности за прошедшие сутки удалось "минусовать" более 10 воздушных целей РФ.

Российские оккупанты постепенно "отправляются" в РФ

Более чем в 200 населенных пунктах РФ прошли захоронения захватчиков, уничтоженных ВСУ на территории Украины. Бойся, враг!

"Более чем в 200 городах и селах россии уже прошли похороны захватчиков, которые были уничтожены на нашей земле. Это число будет расти с каждым днем. Кремль уже не в состоянии скрыть, что сокрушительные потери понесли подразделения воздушно-десантных войск россии. Отдельные части из Костромы, Камышина, Улан-Удэ и других регионов уже коллективно штурмуют ад. Туда же отправится и морская пехота из Тихоокеанского флота, которую в пожарном порядке готовят в бой. Поскольку силы интервентов подорваны эффективными действиями нашей армии. Встретим и этих", — сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Facebook.

Министр добавил, что после почти трех недель героической обороны страны от полномасштабного российского вторжения ситуация остается непростой. Особенно – на юге и востоке. Однако украинские защитники и защитницы все чаще переходят к контратакам на разных участках фронта – от Киевщины и Николаевщины до Луганщины.

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