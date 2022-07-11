Будет ядерная война? Фельштинский спрогнозировал действия Путина

Историк назвал признак, после которого глава Кремля с вероятностью 100% нанесет ядерный удар

Юрий Фельштинский объяснил, может ли Путин нанести ядерный удар. / Фото: Коллаж: Сегодня

Если президент России Владимир Путин начнет размещать ядерное оружие на территории Беларуси, он с вероятностью 100% будет готов нанести ядерный удар. Обстреляны могут быть Украина, Польша или Литва.

Об этом заявил исследователь новейшей истории России Юрий Фельштинский телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на YouTube-канале "Україна 24".

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Он отметил, что Путин не собирается прекращать войну и вряд ли ограничится на территории Украины.

"Я думаю, что он пойдет дальше. Дальше – это как мы все понимаем Молдова. Как только Путин пробьет сухопутный коридор в Приднестровье. А после Молдовы – это ну наверное Прибалтийские государства", – сказал Фельштинский.

Историк также объяснил, в каком случае НАТО должно нанести превентивный удар.

"Я считаю, что в секунду (не в день, не в час, а в секунду), когда станет понятно, что Россия приступает к переброски ядерного оружия в Беларусь, НАТО обязано наносить превентивный удар по Беларуси. Вызовет ли это ответную реакцию Российской Федерации – нет не вызовет. Если Путин хотел бы начать термоядерная столкновение с Западом, он бы давно это сделал", – уверен Фельштинский.

Он также отметил, многие считают, что нажатию атомной кнопки будет противостоять некая оппозиция.

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"Нет там никакой оппозиции, никто там не будет противостоять нажатии этой кнопки. А это чисто практический военный расчет – сначала Путин будет использовать других, вот как с началом войны против Украины: "Вот мы сконцентрировали войска, дайте нам все, что мы хотим, иначе мы начнем войну". Мы будем сидеть и думать – блеф или не блеф. Да, дальше Путин начинает войну с Украиной, мы уже знаем что это не блеф. Тоже самое будет с термоядерной войной", – объяснил историк.

Фельштинский уверен, что Путин попробует разместить ракету в Беларуси, чтобы весь мир думал, блефуют он или не блефует, будет ли он обстреливать из Беларуси Украину Польшу и Литву или же это блеф.

"Если она там будет установлена, шансов, что из Беларуси будут обстреляны Польша, Литва и Украина 100%. Не 99, а 100%", – уверен историк.

Ранее сообщалось, что Путин активизировал угрозы ядерным оружием. В МВС Украины уверены, что в действительности вероятность такого удара низкая. Глава Кремля блефует и лжет, говоря о возможности ядерной войны.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк не считает, что президент РФ Владимир Путин угрожал миру ядерным оружием, говоря о том, что Россия "всерьез в Украине еще ничего не начинала". Подоляк считает, что глава Кремля вряд ли решится на подобный шаг.