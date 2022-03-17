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ЗСУ збили два літаки окупантів у Київській області

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17 березня, 01:57
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Ворог вкотре зазнав втрат
ЗСУ знищують літаки окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"
ЗСУ знищують літаки окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Були знищені штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 в небі над Київською областю.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

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"Щойно в небі над Київщиною було знищено СУ-25 та підбито СУ-35 противника", — йдеться в повідомленні.

Генерал додав, що в цілому за минулу добу вдалося "мінусувати" понад 10 повітряних цілей РФ.

Російські окупанти поступово "відправляються" в РФ

Більш ніж у 200 населених пунктах РФ відбулися поховання загарбників, яких знищили ЗСУ на території України. Бійся, вороже!

"Більш ніж у 200 містах і селах Росії вже пройшов похорон загарбників, які були знищені на нашій землі. Це число зростатиме з кожним днем. Кремль вже не в змозі приховати, що нищівних втрат зазнали підрозділи повітрянодесантних військ росії. Окремі частини з Костроми, Камишина, Улан-Уде та інших регіонів вже колективно штурмують пекло. Туди ж вирушить і морська піхота з Тихоокеанського флоту, яку в пожежному порядку готують у бій. Бо сили інтервентів підірвані ефективними діями нашої армії. Зустрінемо і цих", – повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

Міністр додав, що після майже трьох тижнів героїчної оборони країни від повномасштабного російського вторгнення ситуація залишається непростою. Особливо – на півдні та сході. Проте українські захисники та захисниці дедалі частіше переходять до контратак на різних ділянках фронту – від Київщини та Миколаївщини до Луганщини.

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