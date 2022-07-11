Скільки захисників України зникло безвісти: озвучені нові дані

Понад 7 тисяч захисників України вважаються зниклими безвісти, більшість їх у полоні.
Про це розповів уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко сайту "Суспільне".
"Якщо ми говоримо про військових, то розуміймо, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дають ЗСУ. ЗСУ дають дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк "Азов" – це Нацгвардія (що підпорядковується МВС. – Ред.), і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі", – сказав Котенко.
За його словами, більшість зі зниклих військових – живі й перебувають у полоні. Зокрема, це стосується військових 1-го батальйону 36-ї бригади:
"Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що фактично весь батальйон у полоні. Зв'язку з ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Раніше чи пізніше вони потраплять у список на обмін, і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі".
Зеленський оцінив втрати України та загарбників на фронті
Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що втрати армії Росії набагато перевищують українські, але РФ у 10 разів переважає особовим складом та важкою технікою.
"Де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає п'ять. Де ми втрачаємо один танк, вони втрачають п'ять. Так, ми боремося. Але треба бути справедливими і сказати, що нам справді складно. Бо на один наш танк у них десять своїх, на одного нашого бійця – їх десять. Якими б міцними ми не були, але їх удесятеро більше. Нам складно, але ми тримаємось", – зазначив він.