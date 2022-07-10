Зеленський наказав ЗСУ деокупувати південь України

Для цього країна збирає мільйонні бойові сили

Резніков озвучив наказ Зеленського/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони на півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів в інтерв'ю британській газеті The Times.

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Подробиці

"Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоб відвоювати свою південну територію в Росії", — пише видання.

Резніков зазначив, що Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

"Ми розуміємо, що політично це дуже потрібно для нашої країни. Президент доручив найвищому військовому керівництву розробити плани. Після цього Генштаб каже, що для досягнення цієї мети нам потрібно: "а", "б", "в"… Це моя робота. Я пишу листи колегам у країнах-партнерах", — сказав Резніков.

Зеленський розповів, чи може війна закінчитися до кінця року

Президент переконаний, що активні бойові дії зможуть закінчитись уже до кінця цього року.

"Якщо потужне озброєння від наших партнерів прийде до нас вчасно і якщо удача і Бог на нашому боці, ми можемо досягти багато чого до кінця року і зупинити цю війну. Ми можемо зупинити принаймні активну фазу цієї війни", – сказав президент.

Раніше Зеленський назвав два способи деокупації територій України. Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент назвав найвищу цінність нашої країни.