Арестович розповів, чому Росія не наважиться на ядерний удар

Є впевненість, що перші союзники натиснуть на кнопку

Ніхто на Заході не чекатиме, доки міжнародний злочинець Володимир Путін натисне на ядерну кнопку і знищить когось із їхніх союзників. Тому у Києві є оптимізм із цього приводу.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ютуб-каналу ФейгінLIVE.

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Думка

"Приведення ядерних тактичних сил у вищий ступінь готовності відразу ж стає надбанням західного світу в дуже короткий термін. Звідки американці, французи чи британці знають, що ця ядерна зброя готується до використання по Україні? Що вони робитимуть? Вони одразу виходять із того, що це проти них... Ракета вийшла з шахти, або літак злетів, або човен поплив – незрозуміло, по кому вони битимуть. І чим буде яскравіший ступінь приведення до бойової готовності і це буде очевиднішим, тим сильніші заходи вживатиме колективний Захід. Коли стане питання про виживання під ядерним ударом, вони, напевно, захочуть виживати", – зазначив Арестович.

Обстановка