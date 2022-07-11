Арестович розповів, чому Росія не наважиться на ядерний удар

Ніхто на Заході не чекатиме, доки міжнародний злочинець Володимир Путін натисне на ядерну кнопку і знищить когось із їхніх союзників. Тому у Києві є оптимізм із цього приводу.
Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ютуб-каналу ФейгінLIVE.
Думка
"Приведення ядерних тактичних сил у вищий ступінь готовності відразу ж стає надбанням західного світу в дуже короткий термін. Звідки американці, французи чи британці знають, що ця ядерна зброя готується до використання по Україні? Що вони робитимуть? Вони одразу виходять із того, що це проти них... Ракета вийшла з шахти, або літак злетів, або човен поплив – незрозуміло, по кому вони битимуть. І чим буде яскравіший ступінь приведення до бойової готовності і це буде очевиднішим, тим сильніші заходи вживатиме колективний Захід. Коли стане питання про виживання під ядерним ударом, вони, напевно, захочуть виживати", – зазначив Арестович.
Обстановка
- Якщо президент Росії Володимир Путін почне розміщувати ядерну зброю на території Білорусі, він із ймовірністю 100% буде готовий завдати ядерного удару. Обстріляні можуть бути Україна, Польща чи Литва. Про це заявив дослідник новітньої історії Росії Юрій Фельштинський.
- Раніше повідомляли, що Путін активізував погрози застосування ядерної зброї. В МВС України впевнені, що насправді ймовірність такого удару низька. Господар Кремля блефує і бреше, говорячи про можливість ядерної війни.