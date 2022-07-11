У Маріуполі замість саперів окупанти відправляють на заміновані заводи мирних жителів

Геноцид по відношенню до українців продовжується

Андрющенко розповів про жахіття Маріуполя / Колаж "Сьогодні" / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупаційна влада в Маріуполі вирішила відправити жителів міста на розбір завалів підприємств ММК ім. Ілліча та "Азовсталі", не закінчивши розмінування об'єктів. Загарбники вирішили використати мирних жителів тому, що раніше при розборі завалів підірвалися два сапери з Росії.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко на своєму телеграм-каналі.

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Що відомо

"Для активізації та збільшення маріупольців на цих роботах надано команду розповсюджувати плітки, що "завод купили китайці, зараз працюєте безкоштовно, щоб вони могли розпочати роботи і одразу всіх, хто був на завалах, беруть на високу зарплату". Росіяни більше до процесу розмінування не будуть залучені для збереження особового складу", – написав Андрющенко.

Він зазначає, що таким чином Росія демонструє, що маріупольців просто не шкода, а фахівців із російської армії та МНС треба берегти.

"Не погоджуйтесь на роботу на заводах. Всі обіцянки – брехливі, а мета одна – використання вас як безкоштовна робоча сила, яку не шкода", – повідомив Андрющенко.

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Мобілізація

Також стало відомо, що до адміністрації колаборантів у Маріуполі надійшло розпорядження про план мобілізації до армії "ДНР". Початок відкритої мобілізації заплановано на середину вересня після проведення референдуму щодо приєднання до Росії.

Насамперед під мобілізацію підпадуть студенти "університетів" Маріуполя (обґрунтування – забезпечення безкоштовним навчанням), некваліфіковані робітники, які зареєстровані на роботах у ММК ім. Ілліча, співробітники поліції, які добровільно перейшли на роботу в "поліцію днр" і звільнені з пунктів фільтрації (фільтраційних колоній у с. Козацьке та Безім'яне).

"Взагалі, "донецькі" висловлюють невдоволення небажанням маріупольців захищати "молоду республіку" та низькою ініціативою місцевої адміністрації. Тому найближчим часом Іващенко та ін. запустять чергову хвилю прихованої мобілізації", – написав Андрющенко.

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