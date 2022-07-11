Викрадення Колихаєва. Ми дізналися, що відомо через два тижні після зникнення мера Херсона

У місті кажуть, що мер утримується у підвалі апеляційного суду

Минуло майже два тижні з дня викрадення мера Херсона Ігора Колихаєва. / Фото: Колаж: Сьогодні

Завтра – два тижні як викрали та відвезли у невідомому напрямку законного мера Херсона Ігора Колихаєва. Як розповіли сайту "Сьогодні" його найближчі колеги, які перебувають у Херсоні, окупанти досі не висунули жодних вимог.

"Саме тому є вагомі підстави вважати, що його викрадення – це акт психологічного тиску на городян на тлі чергової підготовки окупантами фейкового "референдуму". У місті кажуть, що мер утримувався, а, можливо, й утримується досі у підвалі апеляційного суду, в якому, до речі, розмістилася так звана "військова адміністрація" окупантів. Як розумієте, зв'язку з мером немає, як і заяв з боку його викрадачів", – розповіли колеги Колихаєва.

У свою чергу депутат Херсонської облради Сергій Хлань також нам підтвердив, що звісток про долю Колихаєва за останні два тижні не було. Водночас, Хлань не виключив, що Колихаєва могли викрасти заради того, щоб він зобов'язав міські комунальні підприємства перейти на карбованцевий грошовий оборот.

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"Його викрали незадовго до дати запровадження такого обігу", – сказав Сергій Хлань.

Чому викрали Колихаєва

Як раніше розповів радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Халань, окупанти можуть звільнити мера Херсона, якщо він виконає їхні умови. Від Ігоря Колихаєва вимагають, щоби він забезпечив перехід усіх комунальних підприємств окупованого міста на російські рублі.

Халань пояснив, що окупанти призначили свого гауляйтера, а Колихаєв залишився у місті та керував комунальними підприємствами.

"Сталося так, що окупант поставив ультиматум, що з 1 липня всі комунальні підприємства мають підписати контракти та перейти на заробітну плату в рублях. Настав такий дедлайн, коли вже неможливо було балансувати. І ось цей дедлайн, який має відбутися через 3 дні, він все ж таки не залишив вибору", – розповів Халань.

Він пояснив: якщо визнавати, що комунальні підприємства переукладають контракти, то, відповідно, Колихаєв став би зрадником України та колаборантом, бо він це впроваджував би. Водночас у мера Херсона є варіант суперечити окупанту та говорити, що "тепер ми не зможемо знаходити спільні інтереси" і сказати їм тверде "ні".

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Раніше повідомлялося, що вранці 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва відвезли у невідомому напрямку.

Також ми писали, що Ігор Колихаєв за лічені години до свого викрадення встиг дати ексклюзивне інтерв'ю для сайту "Сьогодні". Ми запитали його про те, як йому живеться і працюється в окупованому місті, чим саме він та його команда займаються, як живеться звичайним людям.