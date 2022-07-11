ЗСУ ліквідували генерал-майора із Сімферополя та двох російських полковників

У окупантів рідшають лави командного складу

Офіційно в Україні вже загинули майже 38 тисяч російських окупантів / Колаж "Сьогодні"

Зрадники України продовжують гинути на тимчасово зайнятих російською армією українській території. 11 липня стало відомо про ліквідацію начальника штабу 22-го армійського корпусу ЗС РФ (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майора Насбуліна. Разом з ним було знищено низку російських командирів.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк з посиланням на джерела.

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Що відомо

"Збройні сили України продовжують знищувати пункти управління та склади ЗС РФ. Так за минулі кілька днів внаслідок артилерійських ударів у Херсонській області було знищено понад 4 склади та 3 пункти управління рівня дивізії і вище. Все ще продовжує надходити інформація про вбитих і поранених військовослужбовців ЗС РФ, загальна кількість яких на вказаних об'єктах вже перевищила 150", – написав журналіст.

У тому числі є інформація про загиблих серед керівного складу ЗС РФ:

начальник штабу 22 армійського корпусу (в/ч 73954, Сімферополь) генерал-майор Насбулін;

командир 20 мотострілецької дивізії (в/ч 22220, Волгоград) полковник Горобець;

начальник штабу-перший заступник командира 20 мсд полковник Кенс;

начальник оперативного відділення штабу 20 мсд підполковник Коваль;

начальник артилерії 20 мсд підполковник Гордєєв.

Обстановка

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що окупант у розмові з товаришем розповідає, як ЗСУ знищили найголовніше командування рашистів на Херсонському напрямку. В результаті чого 12 двохсот.

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Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати прибережні райони Півдні. Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили.