ЗСУ знищили щонайменше 10 одиниць повітряної техніки ворога

Окупанти зазнають втрат у війні, яку самі розпочали

З такими темпами окупанти взагалі залишаться без техніки/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Українські захисники за добу знищили 8 одиниць повітряної техніки окупанта. Крім того, один винищувач та вертоліт збила система ППО.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

За добу українським захисникам вдалося знищити:

3 літаки Су-30см;

1 літак Су-34;

1 невпізнаний літак;

2 гелікоптери;

1 БпЛА.

"Крім того ППО сухопутних військ на північному та південному напрямку знищила ще один Су-34 та один вертоліт Ка-52", — йдеться в повідомленні.

16 березня в Україні

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