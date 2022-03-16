Британія передасть Україні ЗРК-комплекси Starstreak — заява міністра

Бен Воллес проанонсував постачання високотехнічних ракетних комплексів

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Великобританія буде постачати Україні зенітні ракети Starstreak — про це заявив в ефірі ВВС міністр оборони Бен Уоллес, повідомляє Reuters.

"Ми їх поставляємо – вони підуть на театр (військових дій – ред.)", – сказав Уоллес.

Минулого тижня Уоллес заявив, що прийнято принципове рішення щодо постачання системи озброєння.

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Що таке Starstreak

ПЗРК StarStreak є "молодшою" розробкою Stinger. Комплекс має цікаві особливості та високі тактико-технічні характеристики. Зокрема, замість традиційної осколково-фугасної бойової частини використовується три кінетичні вольфрамові субелементи, кожен з яких має свою осколкову бойову частину, що збільшує ймовірність успішного ураження цілі.

Конструкція дозволяє розігнати суббоєприпаси до швидкості близько 3500 км/год, що нівелює будь-які протиракетні маневри супротивника. Starstreak можуть вражати повітряні цілі на висоті до 5000 метрів.

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