Британия передаст Украине ЗРК-комплексы Starstreak — заявление министра

Бен Уоллес проанонсировал поставку высокотехнических ракетных комплексов

Министр обороны Великобритании рассказал о ЗРК для Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Великобритания поставляет Украине зенитные ракеты Starstreak — об этом заявил в эфире BBC министр обороны Бен Уоллес, сообщает Reuters.

"Мы их поставляем — они пойдут на театр (военных действий — ред.)", — сказал Уоллес.

На прошлой неделе Уоллес заявил, что принято принципиальное решение о поставке системы вооружения.

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Что такое Starstreak

ПЗРК StarStreak является "младшей" разработкой Stinger. Комплекс имеет интересные особенности и высокие тактико-технические характеристики. В частности, вместо традиционной осколочно-фугасной боевой части используется три кинетических вольфрамовых субэлемента, каждый из которых имеет свою осколочную боевую часть, что увеличивает вероятность успешного поражения цели.

Конструкция позволяет разогнать суббоеприпасы до скорости около 3500 км/ч), что нивелирует любые противоракетные маневры противника. Starstreak могут поражать воздушные цели на высоте до 5 000 метров.

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