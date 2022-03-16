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Оккупанты сбросили авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе – там прятались люди

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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16 марта, 20:47
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Сколько под завалами погибших, пока неизвестно, а сейчас в городе идут жестокие бои
Оккупанты уничтожили Драмтеатр
Оккупанты уничтожили Драмтеатр / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате попадания авиабомбы в Мариуполе разрушен драматический театр. Там скрывалось от обстрелов огромное количество жителей города.

Об этом написал народный депутат Украины Сергей Тарута в Facebook.

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"2 часа назад (около 14:30 по киевскому времени. — Ред.) прямо в сердце Мариуполя — драматический театр — рашисты сбросили сверхмощную бомбу", — написал он.

Там скрывалось от обстрелов огромное количество горожан. Сколько под завалами погибших, неизвестно. Сейчас идут жестокие бои.

"Никто не может добраться до завалов, мы не знаем, есть ли уцелевшие. И самое страшное — не можем их из-под завалов достать. Многие мариупольцы прятались в театре с маленькими детьми! Бомбоубежище также засыпано, там тоже люди, детки!" — написал Тарута.

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Ситуация в Украине 16 марта

  • Российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие противник не выполнил. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.
  • В ночь на 16 марта российские оккупанты обстреляли с корабля ракетами украинское побережье вблизи села Тузлы Одесской области.
  • В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области.
  • За 20 дней российского вторжения силы обороны Украины ликвидировали 10 человек из состава высшего командования российских войск.
  • Восстановление Украины после войны будет стоить более 560 млрд долларов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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