Военный эксперт назвал условия для контрнаступления ВСУ и возможные сроки (видео)

Украина в ближайшее время не может рисковать своими Вооруженными силами, считает Петр Черник

Петр Черник дал интервью Олегу Панюте / Фото: Скриншот из YouTube

Вооруженные силы Украины получат количество западного вооружения, необходимое для масштабного контрнаступления, не ранее конца августа.

Об этом военный аналитик Петр Черник рассказал телеведущему Олегу Панюте для авторского проекта "Пояснює Панюта" на Youtube-канале "Україна 24".

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На вопрос, проверяют ли ВСУ, где есть слабинка врага, готовятся ли к вероятному контрнаступлению, эксперт ответил:

"Мнение верно. Идет технологическая апробация линии фронта – мы щупаем противника как "Хаймарсами", так и все всеми противотанковыми средствами. Но должен напомнить – для того, чтобы начать полноценное контрнаступление, нужно преимущество в живой силе как минимум 3 к 1. Давайте здраво оценивать – 146 миллионов зазомбированных, готовых умирать, и 35, потому что не имеем 45 точно миллионов. К большому сожалению, военный миграционный кризис произошел. Мы не можем себе позволить одержать "пиррову победу". Вспомним того древнего военачальника, который воевал с Римом, нанеся Риму огромное поражение, а потом сказав – еще одна такая победа, и я останусь без войска".

По словам Черника, Украина не может позволить себе риск остаться без войска:

"Нет доказательного основания, что в ближайшее время у нас возможны большие контрнаступательные операции. Контрнаступательные действия мы и так организовываем на Херсонщине. Большие контрнаступательные операции будут возможны тогда, когда ствольной и особенно реактивной артиллерии уже будет не сотни, а где-то приближаться к тысяче, и мы будем иметь такой огромный боекомплект, что можно будет не экономить, и засыпать противника огневыми валами".

Однако эксперт считает, что такой паритет может складываться не быстрее конца августа-начала сентября, "и даже если он сложится – минимум 3-4-5-6-7 недель нужно будет механически это делать".

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Черник рассказал, как HIMARS меняют ход войны

Военный аналитик Петр Черник также рассказал, как удары украинских военных из американских ракетных артиллерийских систем HIMARS меняют ход войны.

"HIMARS появились – начались взрывы боевых комплектов в глубине территории противника, и огневое артиллерийское влияние на наши позиции существенно снизилось. Напомню, что на 95% – это война артиллерии, а по запасам артиллерии – это, пожалуй, первая страна в мире, которая на момент войны имела более 6 тыс. рабочих стволов, и еще думаю, несколько тысяч есть на хранении. Однако до большого перелома еще достаточно далеко", – отметил он.

Военный аналитик также спрогнозировал, когда заработает ленд-лиз для Украины. По словам аналитика, даже авиация рано или поздно поступит в Украину.