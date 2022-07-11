Арестович рассказал, почему Россия не решится на ядерный удар

Есть уверенность, что союзники первые нажмут на кнопку

Никто на Западе не будет ждать, пока международный преступник Владимир Путин нажмет на ядерную кнопку и уничтожит кого-то из их союзников. Поэтому в Киеве есть оптимизм по этому поводу.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала ФейгинLIVE.

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Мнение

"Приведение ядерных тактических сил в высшую степень готовности сразу же становится достоянием западного мира в очень короткий срок. Откуда американцы, французы или британцы знают, что это ядерное оружие готовится к использованию по Украине? Что они будут делать? Они сразу исходят из того, что это против них. Ракета вышла из шахты, или самолет взлетел, или лодка поплыла – непонятно, по кому они будут бить. И вряд ли из Кремля поступит сообщение: "Вы там не волнуйтесь, мы только по Украине". Они примут свои меры. И чем будет яркая степень приведения к боевой готовности и это будет более очевидным, тем более сильные меры будет принимать коллективный Запад. Когда станет вопрос о выживании под ядерным ударом, они, наверное, захотят выживать", – отметил Арестович.

Обстановка