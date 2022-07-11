ВСУ разгромили командование оккупантов в Херсоне, 12 "двухсотых" – перехват разведки

Удар украинских военных вызвал панику среди захватчиков

Разведка узнала о разгромных потерях для оккупантов в Херсоне после удара ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении. В результате чего 12 двухсотых.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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Также захватчик рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии.

ВСУ разгромили оккупантов в Херсоне

Вооруженные силы Украины 10 июля нанесли удар по базе оккупантов в Херсоне. Сейчас там пожар и все дымится. Оккупанты перекрыли центр города и проводят массовые проверки местных жителей.

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По данным спикера Одесской военной администрации Сергея Братчука, россияне жаловались на неработающие средства ПВО. Также оккупанты окружили центр города и запретили людям свободно передвигаться.

По данным нардепа Алексея Гончаренко, ВСУ прямым попаданием разнесли в Херсоне базу россиян.

"У кого-то воскресенье не очень удалось. По моей информации, попали в казармы росгвардии. Многие 200-х", – написал Гончаренко.

Информацию также подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, назвав удар ВСУ "ювелирным".

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"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 5 утра, а затем снова, когда попали в 10. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами. При попытке подойти ближе к шести. гимназии и узнать что-то — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?" – пишет Хлань.

Ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

После чего глава Николаевской ОВА Виталий Ким анонсировал еще больше "хлопков" в Херсоне.