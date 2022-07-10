Зеленский дал приказ ВСУ деоккупировать юг Украины

Для этого страна собирает миллионные боевые силы

Резников озвучил приказ Зеленского/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью британской газете The Times.

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"Украина собирает миллионные боевые силы, оснащенные западным оружием, чтобы отвоевать свою южную территорию у России", — пишет издание.

Резников отметил, что Зеленский приказал военным Украины отвоевать оккупированные прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны.

"Мы понимаем, что политически это очень необходимо для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно: "а", "б", "в"… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах", — сказал Резников.

Зеленский рассказал, может ли война закончиться до конца года

Президент убежден, что активные боевые действия смогут закончиться уже до конца этого года.

"Если мощное вооружение от наших партнеров придет к нам вовремя и если удача и Бог на нашей стороне, мы можем достичь многого до конца года и остановить эту войну. Мы можем остановить, по крайней мере, активную фазу этой войны", – сказал президент.

Ранее Зеленский назвал два способа деоккупации территорий Украины. Также сайт "Сегодня" сообщал, что президент назвал высшую ценность нашей страны.