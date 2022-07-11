На войне с 2014 года: история учителя, ставшего авиационным наводчиком ВСУ (фото)

Первые дни полномасштабного вторжения России стали самыми трудными

Учитель английского языка Тарас стал авиационным наводчиком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Вооруженных силах Украины с 2014 года воюет авиационный наводчик Тарас. Гражданская профессия Тараса – учитель английского языка. Когда в 2014 году началась война, он без колебаний изменил ее и отправился защищать Украину.

Историю бойца рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

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"Я пришел в армию солдатом и уже здесь освоил профессию, в которой хотел развиваться дальше. Я с детства любил авиацию. Но летчиком так быстро не станешь, поэтому выбрал специализацию, которая ближе всего к моему любимому делу, и стал авиационным наводчиком. Прошел довольно непростой путь, чтобы получить соответствующее образование, несколько курсов по подготовке, аттестационную комиссию и т.д.", – рассказывает наводчик Тарас.

/ Фото: Facebook/Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

По словам Тараса, первые дни полномасштабного вторжения РФ были для него самыми тяжелыми, ведь не было понятно, что происходит. Но растерянность прошла очень быстро.

"Ты просто сосредотачиваешься на работе и выполняешь поставленные задачи. Я даже не представлял, что смогу воочию увидеть, как плотно работает авиация. Например, как заходит звено вражеских Ка-52. Казалось, что просматриваю какую-то компьютерную игру. Очень напряженный момент был. Но… Вышло так, что те Ка-52 отработали по своим. Ну, и наши туда же отработали", – говорит боец.

По мнению военного, несколько месяцев полномасштабного вторжения показали, что для украинцев нет ничего невозможного.

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"Надо разумно работать, но и никогда не бояться, потому что страх – это величайший враг. И тогда можно творить чудеса. Уровень российской авиации по сравнению с нашей гораздо ниже. По моему мнению, их не спасают новейшие технологии, которые они применяют в своих летательных аппаратах, ведь в целом их тактика очень примитивна. Наши летчики, учитывая имеющийся технический парк, делают просто невероятные вещи. Конечно, о некоторых из них можно будет рассказать только после окончания войны", – рассказал он.

Первая задача после Победы, говорит Тарас, – рассказать детям о том, как тяжело достается воля.

"Мое поколение не знало цену свободы. Сейчас мы знаем. И это надо передать по наследству, чтобы в будущем не позволить на нашу свободу посягать и, тем более, чтобы не потерять", – отмечает боец.

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