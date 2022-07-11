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На войне с 2014 года: история учителя, ставшего авиационным наводчиком ВСУ (фото)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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11 июля, 21:12
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Первые дни полномасштабного вторжения России стали самыми трудными
Учитель английского языка Тарас стал авиационным наводчиком
Учитель английского языка Тарас стал авиационным наводчиком / Фото: Коллаж: Сегодня

В Вооруженных силах Украины с 2014 года воюет авиационный наводчик Тарас. Гражданская профессия Тараса – учитель английского языка. Когда в 2014 году началась война, он без колебаний изменил ее и отправился защищать Украину.

Историю бойца рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

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"Я пришел в армию солдатом и уже здесь освоил профессию, в которой хотел развиваться дальше. Я с детства любил авиацию. Но летчиком так быстро не станешь, поэтому выбрал специализацию, которая ближе всего к моему любимому делу, и стал авиационным наводчиком. Прошел довольно непростой путь, чтобы получить соответствующее образование, несколько курсов по подготовке, аттестационную комиссию и т.д.", – рассказывает наводчик Тарас.

/ Фото: Facebook/Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

По словам Тараса, первые дни полномасштабного вторжения РФ были для него самыми тяжелыми, ведь не было понятно, что происходит. Но растерянность прошла очень быстро.

"Ты просто сосредотачиваешься на работе и выполняешь поставленные задачи. Я даже не представлял, что смогу воочию увидеть, как плотно работает авиация. Например, как заходит звено вражеских Ка-52. Казалось, что просматриваю какую-то компьютерную игру. Очень напряженный момент был. Но… Вышло так, что те Ка-52 отработали по своим. Ну, и наши туда же отработали", – говорит боец.

По мнению военного, несколько месяцев полномасштабного вторжения показали, что для украинцев нет ничего невозможного.

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"Надо разумно работать, но и никогда не бояться, потому что страх – это величайший враг. И тогда можно творить чудеса. Уровень российской авиации по сравнению с нашей гораздо ниже. По моему мнению, их не спасают новейшие технологии, которые они применяют в своих летательных аппаратах, ведь в целом их тактика очень примитивна. Наши летчики, учитывая имеющийся технический парк, делают просто невероятные вещи. Конечно, о некоторых из них можно будет рассказать только после окончания войны", – рассказал он.

Первая задача после Победы, говорит Тарас, – рассказать детям о том, как тяжело достается воля.

"Мое поколение не знало цену свободы. Сейчас мы знаем. И это надо передать по наследству, чтобы в будущем не позволить на нашу свободу посягать и, тем более, чтобы не потерять", – отмечает боец.

Истории других героев

  • Герой Украины Юлиан Ступак погиб в свои неполные 22 года в звании лейтенанта, в должности командира взвода во время вооруженного противостояния коварным оккупантам в Харьковской области.
  • Андрей Норов — обычный украинец, который защищал свою страну от российских оккупантов. Однако, к сожалению, на войне без потерь не бывает. Защитника убили российские захватчики, когда он оборонял Киевскую область.
  • Офицер 28 ОМБр Андрей Зотов является морским биологом. О полномасштабном вторжении РФ он узнал, находясь в составе экспедиции на антарктической станции Академика Вернадского. В результате мужчина приехал на родину защищать свою страну .
  • В боях под Северодонецком погиб Михаил Завирюхин. Он житель Броварской громады Киевской области. Его отец Игорь Завирюхин в январе 2015 года отдал свою жизнь, защищая независимость и территориальную целостность нашего государства в зоне АТО. Именем героя-разведчика названа улица в Броварах.

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Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

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Андрей Зотов – старший лейтенант ВСУ, командир роты 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего похода. В мирной жизни – морской биолог антарктической станции Академика Вернадского. Узнав о вторжении РФ, вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю…
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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