Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Харьков под обстрелом ❓ Деоккупация Юга 🎆 "Хлопки" в России 📺 Пояснює Панюта
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Оккупанты мощно бомбят Харьков

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 июля, 22:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В городе нет воздушной тревоги

Российские оккупанты продолжают бомбить Харьков. Там снова слышны взрывы.

Об этом пишут Telegram-каналы.

Реклама

Подробности

Сообщается, что в городе было слышно несколько взрывов. По состоянию на 22:13 в Харькове воздушная тревога не объявлена.

Обстрелы Харькова сегодня

Сегодня, 11 июля, в Харькове раздаются мощные взрывы. Очевидцы сообщают о нескольких прилетах в разных районах города и сильном пожаре на месте ударов.

Реклама

Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение Салтовской линии метрополитена. В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня в 10:20 по городу был нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет.

Раньше мы писали, что возросло количество жертв в результате обстрела жилого дома в Часовом Яру в Донецкой области – из-под завалов извлекли тела 18 человек. Также в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
🙏 Keep Calm
Love is...💙💛
Путешествуй по Украине
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
Помощь во время войны
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
Все новости
Последние новости
Показать еще
Герої не вмирають!

Позывной "Депутат". Сергей Компаниец - старшина роты 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". Воевал на передовой с 2014 года. Ребята называли 47-летнего старшину "батей", потому что он помогал и учил каждого. Погиб в бою под Изюмом, прикрывая побратимов. Его 16-летний сын пошел учиться в военный колледж…

История героя
Непокоренные
Сергей Пономаренко – капитан, командир роты 3-й отдельной танковой бригады. Ветеран АТО, на счету которого много подвигов и наград… Во время боев под Изюмом шесть украинских танков под руководством героического офицера наткнулись на засаду из 20-ти танков противника. Наши вышли победителями, а Пономаренко получил звание Героя Украины.
История уникального боя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20583.21

Binance Coin (BNB)

232.39

Dogecoin (DOGE)

0.06

Litecoin (LTC)

50.8

Theta (THETA)

1.19

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
48,90
56,00
36,50
-
50,00
55,00
37,91
-
-
-
35,99
-
-
57,99
36,02
-
51,00
57,00
36,97
-
-
56,99
37,97
-
50,99
57,99
36,77
-
51,00
57,00
35,99
-
50,00
55,00
36,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,7 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.7

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять