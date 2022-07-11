Похищение Колыхаева. Мы узнали, что известно спустя две недели после пропажи мэра Херсона

В городе говорят, что мэр удерживается в подвале апелляционного суда

Прошло почти две недели со дня похищения мэра Херсона Игоря Колихаева. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра – две недели как был похищен и увезен в неизвестном направлении законный мэр Херсона Игорь Колыхаев. Как рассказали сайту "Сегодня" его ближайшие коллеги, находящиеся в Херсоне, оккупанты до сих пор не выдвинули никаких требований.

"Именно поэтому есть веские основания считать, что его похищение – это акт психологического давления на горожан на фоне очередной подготовки оккупантами фейкового "референдума". В городе говорят, что мэр удерживался, а, может быть, и удерживается до сих пор в подвале апелляционного суда, в котором, кстати, разместилась так называемая "военная администрация" оккупантов. Как понимаете, связи с мэром нет, как и заявлений со стороны его похитителей", – рассказали нам коллеги Колыхаева.

В свою очередь, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань также нам подтвердил, что вестей о судьбе Колыхаева за последние две недели не было. В то же время Хлань не исключил, что Колыхаева могли похитить ради того, чтобы он обязал городские коммунальные предприятия перейти на рублевый денежный оборот.

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"Его похитили незадолго до даты введения такого оборота", – сказал Сергей Хлань.

Почему похитили Колыхаева

Как ранее рассказал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Халань, оккупанты могут освободить мэра Херсона, если он выполнит их условия. От Игоря Колыхаева требуют, чтобы он обеспечил переход всех коммунальных предприятий оккупированного города на российские рубли.

Халань объяснил, что оккупанты назначили своего гауляйтера, а Колыхаев остался в городе и руководил коммунальными предприятиями.

"Случилось так, что оккупант поставил ультиматум, что с 1 июля все коммунальные предприятия должны подписать контракты и перейти на заработную плату в рублях. Наступил такой дедлайн, когда уже невозможно было балансировать. И вот этот дедлайн, который должен состояться через 3 дня, он все же не оставил выбора", – рассказал Халань.

Он объяснил: если признавать, что коммунальные предприятия перезаключают контракты, то, соответственно, Колыхаев стал бы предателем Украины и коллаборантом, потому что он это внедрял бы. В то же время у мэра Херсона есть вариант перечить оккупанту и говорить, что "теперь мы не сможем находить общие интересы" и сказать им твердое "нет".

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Ранее сообщалось, что утром 28 июня мэра Херсона Игоря Колыхаева увезли в неизвестном направлении.

Также мы писали, что Игорь Колыхаев за считанные часы до своего похищения успел дать эксклюзивное интервью для сайта "Сегодня". Мы спросили его о том, как ему живется и работается в оккупированном городе, чем именно он и его команда занимаются, как живется обычным людям.