Росія програла Україні у Міжнародному суді ООН – Зеленський

Наказ Міжнародного суду ООН є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом

Володимир Зеленський розповів про результати справи проти РФ у Міжнародному суді ООН / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав Росію негайно припинити війну.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter.

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"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав Зеленський.

Арестович пояснив провал окупантів

Авіація у ворога закінчується, а літаки, що залишилися, уже перекинуті на Донбас, заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

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"Чому це відбувається? Зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків (Путін. – Ред.), але російська авіація нездатна проводити складні бойові операції. Для цього необхідно багато років, багато навчань і багато грошей, цього у них немає. Повітряні удари були поодинокими літаками (по 2, максимум по 4-6). 83 літаки наші ЗСУ вже збили, це означає, що вони вже використали 120-150 літаків з 500, половини з них вже немає", – сказав він.

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