Росія програла Україні у Міжнародному суді ООН – Зеленський

Україна здобула повну перемогу у справі проти РФ у Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав Росію негайно припинити війну.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter.
"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", – написав Зеленський.
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Арестович пояснив провал окупантів
Авіація у ворога закінчується, а літаки, що залишилися, уже перекинуті на Донбас, заявив радник глави ОП Олексій Арестович.
"Чому це відбувається? Зібрав навколо нас 500 своїх бойових літаків (Путін. – Ред.), але російська авіація нездатна проводити складні бойові операції. Для цього необхідно багато років, багато навчань і багато грошей, цього у них немає. Повітряні удари були поодинокими літаками (по 2, максимум по 4-6). 83 літаки наші ЗСУ вже збили, це означає, що вони вже використали 120-150 літаків з 500, половини з них вже немає", – сказав він.
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