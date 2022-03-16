Вторгнення Росії, день 21-й. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку, а Байден виділить Україні ще 1 млрд доларів

Окупанти продовжують стріляти, а Білий дім не поспішає закривати небо над Україною

Колаж "Сегодня"

Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької й Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.

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16 березня

05:17. ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

04:24. Американський телеканал CNN повідомив, що у вівторок, 15 березня, українські військові знищили кілька російських військових гелікоптерів у захопленому окупантами міжнародному аеропорту Херсона.

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03:46. У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.

03:09. Адміністрація Білого дому не поспішає закривати небо над Україною, щоб зберегти більше життів громадян нашої країни, на житлові будинки яких регулярно летять бомби міжнародного злочинця Володимира Путіна.

01:18. Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.

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00:59. Незважаючи на обстріл столиці України рано-вранці 15 березня, сюди прибули лідери трьох європейських держав – прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".

00:07. Готувався до захоплення влади: у Харківській області СБУ затримала депутата ОПЗЖ.

00:06. Армія Росії перейшла до активнішого використання свого Військово-морського флоту у війні проти України. Вдень стало відомо, що з моря було обстріляно два населені пункти на Одещині, а ввечері надійшло повідомлення, що російські окупанти почали обстрілювати з кораблів Маріуполь.