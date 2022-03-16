"З такими друзями ми переможемо" – Зеленський оцінив зустріч з прем'єрами Польщі, Чехії та Словенії

Незважаючи на обстріл столиці України, рано-вранці 15 березня сюди прибули лідери трьох європейських держав: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".
Про це повідомив Офіс президента на своїй сторінці у фейсбуці.
Заява президента
"Я хотів би подякувати їм, що вони нам дуже допомагають. Це сильна позиція, коли в такий час, коли багато амбасадорів залишили Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І ці шановані люди, лідери своїх прекрасних, незалежних європейських країн нічого не бояться і більше бояться за нашу долю. Вони тут, щоби нас підтримати. Це великий правильний мужній крок. Я впевнений, що з такими друзями, країнами та сусідами й партнерами ми справді зможемо перемогти всі розуміють кого. І головне, що лідерам цих країн ми абсолютно довіряємо. Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі або говоримо про санкційну політику, ми знаємо 100-відсотково, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до мети для нашої країни", – заявив Зеленський.
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Про результати цих переговорів поки що не повідомляється.
Міжнародна підтримка
- Безперечно, сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку у світі. На тлі розв'язаної Кремлем війни в Україні ПАРЄ голосами 46 країн ухвалила рішення рекомендувати виключити Росію з Ради Європи.
- Велика Британія запровадила історичні санкції проти Росії, які торкнулися серед інших Дмитра Пєскова прессекретаря міжнародного злочинця Володимира Путіна, та колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.
- Влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, глави "Ростеху" Сергія Чемезова. Його вважають близьким до Путіна.