"З такими друзями ми переможемо" – Зеленський оцінив зустріч з прем'єрами Польщі, Чехії та Словенії

Лідери західних країн прибули до столиці країни, що воює

Лідери чотирьох європейських країн згуртувалися проти одного ворога

Незважаючи на обстріл столиці України, рано-вранці 15 березня сюди прибули лідери трьох європейських держав: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".

Про це повідомив Офіс президента на своїй сторінці у фейсбуці.

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Заява президента

"Я хотів би подякувати їм, що вони нам дуже допомагають. Це сильна позиція, коли в такий час, коли багато амбасадорів залишили Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І ці шановані люди, лідери своїх прекрасних, незалежних європейських країн нічого не бояться і більше бояться за нашу долю. Вони тут, щоби нас підтримати. Це великий правильний мужній крок. Я впевнений, що з такими друзями, країнами та сусідами й партнерами ми справді зможемо перемогти всі розуміють кого. І головне, що лідерам цих країн ми абсолютно довіряємо. Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі або говоримо про санкційну політику, ми знаємо 100-відсотково, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до мети для нашої країни", – заявив Зеленський.

Про результати цих переговорів поки що не повідомляється.

Міжнародна підтримка