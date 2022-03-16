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"З такими друзями ми переможемо" – Зеленський оцінив зустріч з прем'єрами Польщі, Чехії та Словенії

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16 березня, 00:59
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Лідери західних країн прибули до столиці країни, що воює
Лідери чотирьох європейських країн згуртувалися проти одного ворога
Лідери чотирьох європейських країн згуртувалися проти одного ворога

Незважаючи на обстріл столиці України, рано-вранці 15 березня сюди прибули лідери трьох європейських держав: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, віцепрем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та його колега зі Словенії Янез Янша. Вийшовши до журналістів, президент України Володимир Зеленський заявив: "З такими друзями ми переможемо".

Про це повідомив Офіс президента на своїй сторінці у фейсбуці.

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Заява президента

"Я хотів би подякувати їм, що вони нам дуже допомагають. Це сильна позиція, коли в такий час, коли багато амбасадорів залишили Україну через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І ці шановані люди, лідери своїх прекрасних, незалежних європейських країн нічого не бояться і більше бояться за нашу долю. Вони тут, щоби нас підтримати. Це великий правильний мужній крок. Я впевнений, що з такими друзями, країнами та сусідами й партнерами ми справді зможемо перемогти всі розуміють кого. І головне, що лідерам цих країн ми абсолютно довіряємо. Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, про наше майбутнє в Європейському Союзі або говоримо про санкційну політику, ми знаємо 100-відсотково, що все, що ми обговорюємо, воно дійсно дійде до мети для нашої країни", – заявив Зеленський.

Про результати цих переговорів поки що не повідомляється.

Міжнародна підтримка

  • Безперечно, сьогодні Україна має безпрецедентну підтримку у світі. На тлі розв'язаної Кремлем війни в Україні ПАРЄ голосами 46 країн ухвалила рішення рекомендувати виключити Росію з Ради Європи.
  • Велика Британія запровадила історичні санкції проти Росії, які торкнулися серед інших Дмитра Пєскова прессекретаря міжнародного злочинця Володимира Путіна, та колишнього президента РФ Дмитра Медведєва.
  • Влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, глави "Ростеху" Сергія Чемезова. Його вважають близьким до Путіна.

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