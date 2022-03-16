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"С такими друзьями мы победим" – Зеленский оценил встречу с премьерами Польши, Чехии и Словении

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16 марта, 00:59
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Лидеры западных стран прибыли в столицу воюющей страны
Лидеры четырех европейских стран сплотились против одного врага
Лидеры четырех европейских стран сплотились против одного врага

Несмотря на обстрел столицы Украины, рано утром 15 марта сюда прибыли лидеры трех европейских государств: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, вице-премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и его коллега из Словении Янез Янша. Выйдя к журналистам, президент Украины Владимир Зеленский заявил: "С такими друзьями мы победим".

Об этом сообщил Офис президента на своей странице в фейсбуке.

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"Я хотел бы поблагодарить их, что они нам сильно помогают. Это сильная позиция, когда в такое время, когда много амбассадоров покинули Украину из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации на нашу землю. И эти уважаемые люди, лидеры своих прекрасных, независимых европейских стран ничего не боятся и больше боятся за нашу судьбу. Они тут, чтобы нас поддержать. Это большой мужественный правильный шаг. Я уверен, что с такими друзьями, странами и соседями и партнерами мы действительно сможет победить все понимают кого. И главное, что лидерам этих стран мы абсолютно доверяем. Поэтому когда мы говорим о гарантиях безопасности, о нашем будущем в Европейском Союзе или говорим о санкционной политике, мы знаем 100-процентно, что все, что мы обсуждаем, оно действительно дойдет до цели для нашей страны", – заявил Зеленский.

О результатах переговоров пока не сообщается.

Международная поддержка

  • Бесспорно, сегодня Украина имеет беспрецедентную поддержку в мире. На фоне развязанной Кремлем войны в Украине ПАСЕ голосами 46 стран приняла решение рекомендовать исключить Россию из Совета Европы.
  • Великобритания ввела исторические санкции против России, которые затронули в том числе Дмитрия Пескова, пресс-секретаря международного преступника Владимира Путина, и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.
  • Власти Испании арестовали в Барселоне яхту российского олигарха, главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Его считают близким к Путину.

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