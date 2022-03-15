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В Іспанії заарештували яхту "друга" Путіна за 140 млн доларів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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15 березня, 07:11
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Яхта належить колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростех"
В Іспанії заарештували судно російського олігарха Чемезова.
В Іспанії заарештували судно російського олігарха Чемезова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, голови "Ростеху", Сергія Чемезова. Його вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна.

Про це пише Reuters.

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За словами прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, вартість розкішної яхти – 140 млн доларів.

"Сьогодні ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів (Росії – ред.)", – сказав Санчес.

Прем’єр додав, що найближчим часом будуть заарештовані судна інших російських олігархів.

Що відомо про дорогоцінну яхту

Джерела видання уточнили, що 85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростех".

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Згідно з даними Pandora Papers, яхта ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадін. Судно зареєстровано на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Яхта Сергія Чемезова. Фото: Reuters

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Чемезов близький до Путіна

Сергій Чемезов з 1980 року працював в експериментально-промисловому об'єднанні "Луч", з 1983 по 1988 рік очолював представництво об'єднання "Луч" в НДР, де познайомився з Путіним. Повідомлялося, що Чемезов і Путін працювали в НДР по лінії КДБ, жили в одному будинку і потоваришували.

2014 року включений до санкційних списків ЄС і США через війну з Україною та тимчасову окупацію АР Крим. 18 червня 2021 року РНБО ввела санкції проти Чемезова.

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