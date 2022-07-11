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В Одесі фаната "Новоросії" суд змусив читати українські твори

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 липня, 22:44
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Порушник покликав армію окупантів в Україну
Сепаратист отримав по заслугах/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сепаратист отримав по заслугах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Одеський суд оригінально покарав чоловіка з проросійськими поглядами. Його зобов'язали читати українську літературу про радянський терор.

Про це йдеться у вироку Приморського райсуду Одеси.

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Деталі

Чоловік назвав Одесу "Новоросією". За даними слідства, співробітник одеського зоопарку 14 лютого 2022 року після того, як вийшов на обідню перерву, зробив публікацію у забороненій в Україні російській соцмережі "Однокласники".

"Одеса вставай! Давайте повалимо гідру київської нацистської влади наркоманів!.. Одеса це Новоросія! Давайте всі разом подякуємо нашим солдатам, які віддають свої життя на благо нашого визволення! Російський солдат — Одеса чекає та молиться за тебе", — йшлось у повідомленні.

Чоловік також додав ілюстрацію, на якій Крим, східні, південні та частина центральних областей були зображені як так звана "Новоросія".

За це одесита засудили до п'яти років позбавлення волі із трирічним випробувальним терміном. Також суд зобов'язав його прочитати твори Івана Багряного "Тигролови", Василя Барки "Жовтий князь" та Уласа Самчука "Марія". Суддя вважає, що це допоможе запобігти новим злочинам фанату "русского мира".

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Також порушник має сплатити 1887 гривень за лінгвістичну експертизу.

В Одесі СБУ піймала агента Росії

Служба безпеки України затримала в Одесі агента російських окупантів, який розвідував позиції протикорабельних комплексів ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба СБУ, відомство запобігло спробам окупантів встановити місцеперебування та переміщення українських військових підрозділів, протикорабельних комплексів і систем протиповітряної оборони у причорноморських районах України. Отримані координати Росія планувала використати для завдання серії ракетних ударів на півдні.

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"За даними слідства, зрадник був завербований представником спецслужб РФ для проведення підривної діяльності в Одесі. Для комунікації між собою вони використовували спеціально створений анонімний телеграм-канал. Саме через нього агент одержував завдання та "звітував" про їх виконання. Інше завдання, яке стояло перед зрадником, – це формування розгалуженої агентурної мережі для збору розвідувальної інформації на півдні", – розповіли в СБУ.

Виявлені позиції українських Сил оборони зрадник мав переправляти у вигляді фотоматеріалів та електронних карт з позначками геолокації. Під час слідчих дій у затриманого виявлено мобільний термінал з доказами незаконної діяльності, зокрема таємну переписку з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що СБУ припинила діяльність вже 12 проросійських політичних партій. Також ми писали, що в окупованому Херсоні розстріляли проросійського блогера.

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