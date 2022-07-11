Буде ядерна війна? Фельштинський спрогнозував дії Путіна

Історик назвав ознаку, після якої глава Кремля з ймовірністю 100% завдасть ядерного удару

Юрій Фельштинський пояснив, чи може Путін завдати ядерного удару. / Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо президент Росії Володимир Путін почне розміщувати ядерну зброю на території Білорусі, він із ймовірністю 100% буде готовий завдати ядерного удару. Обстріляні можуть бути Україна, Польща чи Литва.

Про це заявив дослідник новітньої історії Росії Юрій Фельштинський телеведучому Олегу Панюті для авторського проекту "Пояснює Панюта" на YouTube-каналі "Україна 24".

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Він зазначив, що Путін не збирається припиняти війну та навряд чи обмежиться на території України.

"Я думаю, що він піде далі. Далі – це як ми всі розуміємо Молдова. Як тільки Путін проб'є сухопутний коридор у Придністров'я. А після Молдови – це, мабуть, Прибалтійські держави", – сказав Фельштинський.

Історик також пояснив, у якому разі НАТО має завдати превентивного удару.

"Я вважаю, що в секунду (не в день, не в годину, а в секунду), коли стане зрозуміло, що Росія починає перекидати ядерну зброю в Білорусь, НАТО зобов'язане завдавати превентивного удару по Білорусі. Чи викличе це реакцію у відповідь Російської Федерації – ні не викличе. Якщо Путін хотів би розпочати термоядерну зіткнення із Заходом, він би давно це зробив", – упевнений Фельштинський.

Він також зазначив, багато хто вважає, що натисканню атомної кнопки протистоятиме якась опозиція.

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"Немає там жодної опозиції, ніхто там не протистоятиме натисканню цієї кнопки. А це суто практичний військовий розрахунок – спочатку Путін буде використовувати інших, ось як із початком війни проти України: "От ми сконцентрували війська, дайте нам усе, що ми хочемо, інакше ми почнемо війну". Ми сидітимемо і думатимемо – блеф чи не блеф. Так, далі Путін починає війну з Україною, ми вже знаємо що це не блеф. Теж саме буде з термоядерною війною", – пояснив історик.

Фельштинський упевнений, що Путін спробує розмістити ракету в Білорусі, щоб увесь світ думав, блефують він чи не блефує, чи обстрілюватиме він з Білорусі Україну Польщу і Литву, чи це блеф.

"Якщо вона там буде встановлена, шансів, що з Білорусі буде обстріляно Польщу, Литву та Україну 100%. Не 99, а 100%", – упевнений історик.

Раніше повідомлялося, що Путін активізував загрози ядерною зброєю. У МВС України впевнені, що насправді ймовірність такого удару низька. Глава Кремля блефує і бреше, говорячи про можливість ядерної війни.

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Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк не вважає, що президент РФ Володимир Путін погрожував світові ядерною зброєю, говорячи про те, що Росія "всерйоз в Україні ще нічого не починала". Подоляк вважає, що глава Кремля навряд чи зважиться на такий крок.