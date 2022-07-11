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Удар РФ по п'ятиповерхівці у Часовому Яру: кількість загиблих ще зросла

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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11 липня, 10:15
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Рятувальники продовжують розбирати завали
З-під завалів вдалося врятувати шістьох людей. Фото: колаж "Сьогодні"
З-під завалів вдалося врятувати шістьох людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 11 липня зросла кількість жертв внаслідок обстрілу житлового будинку у Часовому Яру у Донецькій області. З-під завалів дістали тіла 18 людей.

Про це повідомили у ДСНС у Facebook.

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"Тіло ще одного загиблого вилучили рятувальники з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку в м. Часів Яр. Станом на 08:40 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 18 загиблих осіб, врятовано з-під завалів шість осіб, проведено розчищення та розбір близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від ДСНС залучили 55 осіб, сім одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади. Вдалося врятувати шістьох людей.

Як відомо, внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Бахмутського району сталось руйнування двох п'ятиповерхових житлових будинків. Сайт "Сьогодні" писав все, що відомо про обстріл.

Раніше повідомляли, що внаслідок обстрілів Бахмута на Донеччині щонайменше п'ятеро людей поранено, серед яких – дитина.

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