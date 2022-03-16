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Російські кораблі почали обстріл Маріуполя з моря

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16 березня, 00:06
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Обласна лікарня залишається під окупантом
Маріуполь обстрілюють вже другий тиждень / Колаж "Сьогодні"
Маріуполь обстрілюють вже другий тиждень / Колаж "Сьогодні"

Армія Росії перейшла до активнішого використання свого Військово-морського флоту у війні проти України. Вдень стало відомо, що з моря було обстріляно два населені пункти на Одещині, а ввечері надійшло повідомлення, що російські окупанти почали обстрілювати з кораблів Маріуполь. Вогонь ведуть з району Білосарайської коси.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у фейсбуці.

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"Росіянські окупанти захопили нашу обласну лікарню. Та не просто взяли в заручники лікарів і пацієнтів, а ще нагнали близько 400 людей з сусідніх укриттів. Зараз вони примушують наших лікарів лікувати орківськіх поранених під загрозою вбивства. Одночасно прикриваючись людьми як щитом від спроб повернути лікарню з боку наших захисників. Нелюдь типова росіянська. Нелюдяність поведінки та обстрілів зростає. Розстріл з танка чоловіка без зброї... Нема слів. Вже до літаків приєднались обстріли з кораблів – перші ракети випущено з корабля в районі с. Б. Коса в напрямку міста. Росіяни продовжують нищити місто і містян. Їхня мета одна – стерти Символ спротиву і Форпост України. Але місто тримається. Ми не зупинимось і будемо боротись за кожного, на всіх берегах Кальміуса. У всіх районах та прилеглих селищах", – наголосив радник.

Із приємних новин – вдалося евакуювати частину громадян.

"Приємні цифри. 570 людей вже у Запоріжжі. 4000 автомобілів та близько 20 тис. людей у дорозі в безпечну частину України. Мабуть, немає нічого приємнішого, аніж бачити знов пости та повідомлення людей, яких не чув нескінченність цих темних діб. Все заради цього. Але це геть не кінець", – резюмував Андрющенко.

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