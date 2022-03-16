Байден виділить Україні ще 1 млрд доларів на Javelin та Stinger – ЗМІ

Про це буде оголошено після виступу Зеленського перед Конгресом США

Америка 2022 року добре озброїть Україну. Колаж "Сьогодні"

Адміністрація Білого дому не поспішає закривати небо над Україною, щоб зберегти більше життів громадянам нашої країни, на житлові будинки яких регулярно летять бомби міжнародного злочинця Володимира Путіна. Натомість Вашингтон вирішив нам влаштувати справжній грошовий дощ, виділяючи все нові та нові мільярди.

За даними американської газети The Wall Street Journal, яка посилається на джерела в адміністрації США, Джозеф Байден має намір 16 березня оголосити про надання Україні військової допомоги ще на суму 1,01 млрд доларів.

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Щедрий президент

Очікується, що президент Байден оголосить про нову військову допомогу уряду України після виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США. Очікується, що сума в 1,01 млрд доларів включатиме ті ж види військової техніки, які, за словами США, найбільше потрібні українцям. Це: протитанкові та протиповітряні системи, включаючи переносні засоби ППО, такі як Javelin та Stinger.

Ці гроші надійдуть із 13,6 млрд доларів, виділених для України у зведеному законопроєкті про бюджет на 2022 рік, який Байден підписав у вівторок, повідомляє видання.

"Ми терміново починаємо подальше посилення підтримки мужнього народу України, який захищає свою країну", – заявив у вівторок президент Байден, не надавши додаткових подробиць, проте пообіцявши сказати більше вже 16 березня.

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