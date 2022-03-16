Байден виділить Україні ще 1 млрд доларів на Javelin та Stinger – ЗМІ

Адміністрація Білого дому не поспішає закривати небо над Україною, щоб зберегти більше життів громадянам нашої країни, на житлові будинки яких регулярно летять бомби міжнародного злочинця Володимира Путіна. Натомість Вашингтон вирішив нам влаштувати справжній грошовий дощ, виділяючи все нові та нові мільярди.
За даними американської газети The Wall Street Journal, яка посилається на джерела в адміністрації США, Джозеф Байден має намір 16 березня оголосити про надання Україні військової допомоги ще на суму 1,01 млрд доларів.
Щедрий президент
Очікується, що президент Байден оголосить про нову військову допомогу уряду України після виступу президента України Володимира Зеленського перед Конгресом США. Очікується, що сума в 1,01 млрд доларів включатиме ті ж види військової техніки, які, за словами США, найбільше потрібні українцям. Це: протитанкові та протиповітряні системи, включаючи переносні засоби ППО, такі як Javelin та Stinger.
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Ці гроші надійдуть із 13,6 млрд доларів, виділених для України у зведеному законопроєкті про бюджет на 2022 рік, який Байден підписав у вівторок, повідомляє видання.
"Ми терміново починаємо подальше посилення підтримки мужнього народу України, який захищає свою країну", – заявив у вівторок президент Байден, не надавши додаткових подробиць, проте пообіцявши сказати більше вже 16 березня.
Допомога
- 14 березня на тлі нових зруйнованих будинків у Харкові та Києві ми отримали слова підтримки від президента США Джозефа Байдена. Він пообіцяв дати Україні озброєння, їжу та з відкритими обіймами зустріти наших біженців.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба в черговий раз повідомив, що Україна очікує від західних союзників надання нам винищувачі, щоб зупинити бомбардування українських міст, а також продовжити знищення колон російської техніки.
- 11 березня Сенат США схвалив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні та її європейським союзникам на 13,6 млрд дол. Відповідний законопроєкт було ухвалено 68 голосами наступного дня після того, як його підтримала Палата представників.