Байден выделит Украине еще 1 млрд долларов на Javelin и Stinger – СМИ

Об этом будет объявлено после выступления Зеленского перед Конгрессом США

Америка в 2022 году хорошо вооружит Украину. Коллаж "Сегодня"

Администрация Белого дома не спешит закрывать небо над Украиной, чтобы сохранить больше жизней гражданам нашей страны, на жилые дома которых регулярно летят бомбы международного преступника Владимира Путина. Вместо этого Вашингтон решил нам устроить настоящий денежный дождь, выделяя все новые и новые миллиарды.

По данным американской газета The Wall Street Journal, которая ссылается на источники в администрации США, Джозеф Байден намерен 16 марта объявить о выделении Украине военной помощи еще на сумму 1,01 млрд долларов.

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Щедрый президент

Ожидается, что президент Байден объявит о новой военной помощи правительству Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США. Ожидается, что сумма в 1,01 млрд долларов будет включать в себя те же виды военной техники, которые, по словам США, больше всего нужны украинцам. Это: противотанковые и противовоздушные системы, включая переносные средства ПВО, такие как Javelin и Stinger.

Эти деньги поступят из 13,6 млрд долларов, выделенных для Украины в сводном законопроекте о бюджете, который Байден подписал во вторник, сообщает издание

"Мы срочно приступаем к дальнейшему усилению поддержки мужественному народу Украины, защищающему свою страну", — заявил во вторник президент Байден, не предоставив дополнительных подробностей, однако пообещав сказать больше уже 16 марта.

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