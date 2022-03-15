"Весь світ має знати, як РФ вбиває українців": Кличко показав зруйнований будинок у Києві

Мер Києва Віталій Кличко показав відео зі зруйнованого будинку у Святошинському районі. Попередньо від обстрілу російськими окупантами цього житлового будинку загинули 4 особи.
Відповідне відео міський голова опублікував у Telegram.
"Весь світ повинен знати і бачити, що відбувається в Україні. Як Росія намагається знищити нашу державу, наші міста, як вбиває українців. Це – будинок в Святошинському районі столиці. Точніше, те – що від нього залишилося після влучення снаряду. Рятувальники досі гасять вогонь, з раннього ранку", – написав Кличко.
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У відео пояснення трьома мовами:
Ситуація в Україні 15 березня
- Ворог продовжує застосовувати авіацію з метою підтримки наземних угруповань та знищення військової та цивільної інфраструктури на території України. Йде формування додаткових окупаційних підрозділів ведення бойових дій біля нашої країни.
- Більшість білоруських військових, у разі наказу на перетин кордону з Україною, готові скласти зброю.
- Загальні втрати російських окупантів у війні проти України становлять уже понад 13 500 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 1279 броньованих машин ворога.
- Захід посилює тиск на путінських олігархів. Іспанія заарештувала шикарну яхту ціною 140 мільйонів доларів, яка належить голові держкорпорації "Ростех" Сергію Чемезову. Хоча юридично судно зареєстроване на його пасербицю Анастасію Ігнатову.