Білоруські військові готові скласти зброю, щоб не воювати проти України – Геращенко

Більшість білорусіву складі ЗС РБ, у разі наказу на перетин кордону з Україною, готові скласти зброю.
Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"За підтвердженою інформацією від сімей, чоловіки яких перебувають у складі ЗС РБ, у разі наказу на перетин кордону з Україною більшість буде готова скласти зброю, щоб не виконувати злочинні накази військово-політичного керівництва РБ", – йдеться у повідомленні.
Антон Геращенко стверджує, що морально-психологічний стан військових є дуже низьким, командуванням РБ поширюється риторика з приводу нібито наступу, що готується ЗСУ на Білорусь.
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