Окупанти вивезли мера Мелітополя до Луганська – Запорізька ОВА

Окупанти не дали можливості провести мітинг у Мелітополі на підтримку мера Івана Федорова

Мера Мелітополя Івана Федорова викрали росіяни / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти вивезли викраденого мера Мелітополя Івана Федорова у Луганськ.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

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"За наявною інформацією на сьогодні, викрадений мер Мелітополя Іван Федоров перебуває в окупованому Луганську, де йому інкримінують справу про "тероризм". Міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв теж у полоні окупантів, але його доля не відома" , – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що в окупованому Бердянську пройшов мітинг протесту, а у Мелітополі провести мітинг на підтримку мера Івана Федорова окупанти не дали.

Озброєнні російські військові оточили площу та відтіснили людей. Свої дії окупанти супроводжували попередженнями по гучномовцям про заборону мітингів.

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Викрадення представників влади у Запорізькій області

11 березня російські військові викрали мера Мелітополя Івана Федоровачерез те, що він відмовився від співпраці з ворогом. Про викрадення мера стало відомо зі слів очевидців. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Іван Федоров живий. Проте його катують окупанти.

Крім цього, окупанти захопили голову районної радиСергія Прийму.

Після цього у Мелітополі росіяни призначили виконувачем обов'язків мера Галину Данильченко, яка запропонувала "почати жити по-новому". Вона одразу звернулася до мешканців із проханням "не чинити опір" окупантам.

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Сьогодні, 13 березня, російські військові викрали також мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.

"Військові злочини стають системними", – написав глава області Олександр Старух.

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