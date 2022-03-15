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Оккупанты вывезли мэра Мелитополя в Луганск – Запорожская ОВА

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 марта, 00:13
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Оккупанты не дали возможности провести митинг в Мелитополе в поддержку мэра Ивана Федорова
Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне
Мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в Луганск.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

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"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме". Городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев тоже в плену оккупантов, но его судьба неизвестна", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что в оккупированном Бердянске прошел митинг протеста, а в Мелитополе провести митинг в поддержку мэра Ивана Федорова оккупанты не дали.

Вооруженные русские военные оцепили площадь и оттеснили людей. Свои действия они сопровождали предупреждениями по громкоговорителям о запрете митингов.

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Похищение представителей власти в Запорожской области

11 марта российские военные похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова из-за того, что он отказался от сотрудничества с врагом. О похищении мэра стало известно со слов очевидцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Иван Федоров жив, однако его пытают оккупанты.

Кроме этого, оккупанты захватили главу районного совета Сергея Прийму.

После этого в Мелитополе россияне назначили исполняющим обязанности мэра Галину Данильченко, которая предложила "начать жить по-новому". Она сразу обратилась к жителям с просьбой "не сопротивляться" оккупантам.

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13 марта, российские военные похитили также мэра Днепрорудного Евгения Матвеева.

"Военные преступления становятся системными", – написал глава области Александр Старух.

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