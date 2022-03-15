Белорусские военные готовы сложить оружие, чтоб не воевать против Украины – Геращенко

Большинство белорусов в составе ВС РБ, в случае приказа на пересечение границы с Украиной, готовы сложить оружие.
Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"По подтвержденной информации от семей, мужчины которых находятся в составе ВС РБ, в случае приказа на пересечение ГКУ большинство будет готово сложить оружие, чтобы не выполнять преступные приказы военно-политического руководства РБ", – говорится в сообщении.
Антон Геращенко утверждает, что морально-психологическое состояние военных очень низкое, командованием РБ распространяется риторика по поводу якобы готовящегося наступления ВСУ на Беларусь.
Далее по теме
20-й день войны в Украине
- Россия в ходе войны против Украины может использовать химическое или биологическое оружие под фальшивым флагом
- Российские оккупанты вывезли похищенного мэра Мелитополя Ивана Федорова в Луганск.
- В Раде предложили увеличить число военнослужащих Госпогранслужбы до 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. Сейчас 53 000 и 45 000 соответственно.
- В Fox News заявили, что их журналист Бенджамин Холл получил ранения под Киевом. Известно, что у корреспондента осколочный перелом обеих ног.