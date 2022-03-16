Готувався до захоплення влади: на Харківщині СБУ затримала депутата ОПЗЖ

Підозрюваний перебуває під вартою

Депутата сільради від ОПЗЖ заарештовано за підготовку захоплення держвлади. Колаж "Сьогодні"

Депутату Солоницівської селищної ради Харківського району від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" повідомили про підозру у підготовці захоплення держвлади.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Реклама

Деталі

За даними слідства, депутат дзвонив телефоном представникам молодіжного крила зазначеної політичної партії і повідомляв, що найближчим часом Харків і Харківська область будуть окуповані представниками Збройних Сил Російської Федерації. Він обіцяв, що росіяни підтримуватимуть ОПЗЖ.



Депутат давав вказівки щодо підготовки до спільного вчинення насильницьких дій, щоб надалі встановити на території Харкова та області іншу владу. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що російський загарбник так хотів здатися у полон українцям, що здав не лише свою зброю, а й форму. Тому на допиті СБУ йому довелося сидіти у весільному костюмі, який із жалості йому дали українці.

Також ми інформували, що російські військові, які потрапляють у полон, почали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

Реклама

Читайте також: