Війна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Війна Вторгнення

У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 березня, 03:46
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Валерій Гудзь не мав брати участь у бойових діях
Україна попрощалася зі своїм полковником / Колаж "Сьогодні"
Україна попрощалася зі своїм полковником / Колаж "Сьогодні"

На відміну від злочинного режиму Росії в Україні, з усіма почестями ховають військовослужбовців, які віддали життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої країни. У Борисполі попрощалися з легендарним полковником Збройних сил України, командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила (2017-2020), учасником російсько-української війни, народним Героєм України, начальником управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Валерієм Федоровичем Гудзем. Українці, що прийшли на прощання, стали на коліна перед своїм захисником.

Про це повідомляють на ФБ-сторінці Міністерства оборони України.

Реклама

Що відомо

Полковник Валерій Гудзь загинув на фронті 12 березня у Луганській області.

"Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і як справжній герой прийняв бій. Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!" – сказано у повідомленні благодійного фонду "Повернися живим".

Реклама

Похорон

Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені головнокомандувача Збройних сил України вручив сім'ї загиблого грамоту скорботи та поваги на знак глибокої подяки за жертовне служіння у лавах Збройних сил України.

"Схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом Воїна…" – наголосив у зверненні до сім'ї головнокомандувач ЗС України.

У церемонії взяли участь рідні, близькі, побратими та сестри, друзі та всі, хто мав щастя знати та честь служити під командуванням Валерія Гудзя.

Реклама

Наші втрати

  • Кожна війна веде до втрат найкращих людей. У неділю, 13 березня, в Ірпені від кулі російських фашистів загинув відомий форвард Київщини Олександр Іващик. У цій війні він вибрав собі місію волонтера.
  • 11 березня стало відомо, що від куль рашистів загинув гравець київської команди "Атлет" Дмитро Євдоченко. Разом із 16-річним хлопцем було вбито та його матір Марину Євдоченко.
  • 25 лютого разом з мостом підірвав себе матрос Скакун Віталій Володимирович. Посмертно йому присвоєно звання Героя України.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Війна
Показати ще
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна На Хмельниччині в ДТП потрапив автобус із переселенцями – багато жертв (фото) Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бойові дії
Докладніше
Всі подробиці
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Технології
За кордоном
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Евакуація
Куди УЗ відправляє поїзди?
Новий розклад
Наші янголи-охоронці

Сержант Ханін Андрій Павлович. Захищаючи Волноваху на Донеччині, український воїн знищив танк ворога та близько 10 окупантів. Під час бою, отримавши поранення, допомагав пораненим побратимам і до останнього виконував військовий обов'язок. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Волонтерство
Як можна допомогти людям під час війни
Дізнатися
Історії звитяг
Незважаючи на війну, добро завжди з нами! Бо українці - люди, які борються за свою землю і за тих, кого люблять. На фото - 80-річна бабуся з Ірпеня, яка врятувала свого улюбленця. Після попадання в будинок ворожого снаряду, вона не стала тікати з хати, а першим ділом схопила кошеня, прикрила собою і тримала, допоки наші військові не дістали їх з-під завалів. Герої поруч!
Слава Україні!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
#пишаюсяЗСУ
Війна очима дітей
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Власюк Анна, 17 років. Житомир
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Півень Надія, 13 років. Дніпро
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Лещенко Іван, 6 років. Київ
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Мірошніченко Віка, 9 років. Драбів
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
Соломаха Марк, 7 років. Бориспіль
1 /2
#дякуюЗСУ
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Війна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти