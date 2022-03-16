У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині

На відміну від злочинного режиму Росії в Україні, з усіма почестями ховають військовослужбовців, які віддали життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої країни. У Борисполі попрощалися з легендарним полковником Збройних сил України, командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила (2017-2020), учасником російсько-української війни, народним Героєм України, начальником управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Валерієм Федоровичем Гудзем. Українці, що прийшли на прощання, стали на коліна перед своїм захисником.
Про це повідомляють на ФБ-сторінці Міністерства оборони України.
Що відомо
Полковник Валерій Гудзь загинув на фронті 12 березня у Луганській області.
Далі по темі
"Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і як справжній герой прийняв бій. Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!" – сказано у повідомленні благодійного фонду "Повернися живим".
Похорон
Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені головнокомандувача Збройних сил України вручив сім'ї загиблого грамоту скорботи та поваги на знак глибокої подяки за жертовне служіння у лавах Збройних сил України.
"Схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом Воїна…" – наголосив у зверненні до сім'ї головнокомандувач ЗС України.
У церемонії взяли участь рідні, близькі, побратими та сестри, друзі та всі, хто мав щастя знати та честь служити під командуванням Валерія Гудзя.
Наші втрати
- Кожна війна веде до втрат найкращих людей. У неділю, 13 березня, в Ірпені від кулі російських фашистів загинув відомий форвард Київщини Олександр Іващик. У цій війні він вибрав собі місію волонтера.
- 11 березня стало відомо, що від куль рашистів загинув гравець київської команди "Атлет" Дмитро Євдоченко. Разом із 16-річним хлопцем було вбито та його матір Марину Євдоченко.
- 25 лютого разом з мостом підірвав себе матрос Скакун Віталій Володимирович. Посмертно йому присвоєно звання Героя України.