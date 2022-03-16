У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині

Валерій Гудзь не мав брати участь у бойових діях

Україна попрощалася зі своїм полковником / Колаж "Сьогодні"

На відміну від злочинного режиму Росії в Україні, з усіма почестями ховають військовослужбовців, які віддали життя у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність нашої країни. У Борисполі попрощалися з легендарним полковником Збройних сил України, командиром 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила (2017-2020), учасником російсько-української війни, народним Героєм України, начальником управління контролю безпеки Центрального управління безпеки військової служби Збройних сил України Валерієм Федоровичем Гудзем. Українці, що прийшли на прощання, стали на коліна перед своїм захисником.

Про це повідомляють на ФБ-сторінці Міністерства оборони України.

Реклама

Що відомо

Полковник Валерій Гудзь загинув на фронті 12 березня у Луганській області.

"Він не мав би там бути, але вирішив воювати: взяв на себе командування підрозділом і як справжній герой прийняв бій. Пане полковнику, честь! Рідний Бориспіль і вся Україна буде мститися за вас, поки ми живі!" – сказано у повідомленні благодійного фонду "Повернися живим".

Реклама

Похорон

Генерал-майор Олександр Голоднюк від імені головнокомандувача Збройних сил України вручив сім'ї загиблого грамоту скорботи та поваги на знак глибокої подяки за жертовне служіння у лавах Збройних сил України.

"Схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом Воїна…" – наголосив у зверненні до сім'ї головнокомандувач ЗС України.

У церемонії взяли участь рідні, близькі, побратими та сестри, друзі та всі, хто мав щастя знати та честь служити під командуванням Валерія Гудзя.

Реклама

Наші втрати