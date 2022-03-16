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В Борисполе простились с полковником, который погиб в бою в Луганской области

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16 марта, 03:46
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Валерий Гудзь не должен был участвовать в боевых действиях
Украина попрощалась со своим полковником / Коллаж "Сегодня"
Украина попрощалась со своим полковником / Коллаж "Сегодня"

В отличие от преступного режима России в Украине со всеми почестями хоронят военнослужащих, которые отдали жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей страны. В Борисполе простились с легендарным полковником Вооруженных сил Украины, командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила (2017-2020), участником российско-украинской войны, народным Героем Украины, начальником управления контроля безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных сил Украины Валерием Федоровичем Гудзем. Пришедшие на прощание украинцы встали на колени перед своим защитником.

Об этом сообщается на ФБ-странице Министерства обороны Украины.

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Что известно

Полковник Валерий Гудзь погиб на фронте 12 марта в Луганской области.

Полковник Валерий Гудзь принял бой
Полковник Валерий Гудзь принял бой

"Он не должен был там быть, но решил воевать: взял на себя командование подразделением и как настоящий герой принял бой. Господин полковник, честь! Родной Борисполь и вся Украина будет мстить за вас, пока мы живы!" – говорится в сообщении благотворительного фонда "Вернись живым".

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Похороны

Генерал-майор Александр Голоднюк от имени главнокомандующего Вооруженными силами Украины вручил семье погибшего грамоту скорби и уважения в знак глубокой благодарности за жертвенное служение в рядах Вооруженных сил Украины.

"Преклоняюсь перед отвагой, стойкостью и патриотизмом Воина…" – отметил в обращении к семье главнокомандующий ВС Украины.

В церемонии приняли участие родные, близкие, боевые побратимы, друзья и все, кто имел счастье знать и честь служить под командованием Валерия Гудзя.

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Наши потери

  • Каждая война ведет к потерям лучших людей. В воскресенье, 13 марта, в Ирпене от пули российских фашистов погиб известный форвард Киевщины Александр Иващик. В этой войне он выбрал для себя миссию волонтера.
  • 11 марта стало известно, что от пуль рашистов погиб игрок киевской команды "Атлет" Дмитрий Евдоченко. Вместе с 16-летним парнем была убита и его мать Марина Евдоченко.
  • 25 февраля вместе с мостом подорвал себя матрос Скакун Виталий Владимирович. Посмертно он получил звание Героя Украины.

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