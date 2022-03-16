Під час однієї операції Сили оборони України знищили одразу 7 вертольотів окупантів

Це найбільші втрати ВПС Росії за весь період війни

Відразу після влучного удару

Американський телеканал CNN повідомив, що у вівторок, 15 березня, українські військові знищили кілька російських військових гелікоптерів у захопленому окупантами міжнародному аеропорту Херсона. Про це свідчать нові супутникові фотографії Planet Labs.

На думку редакції, це одна з найвдаліших операцій за період війни Росії проти України.

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Що ми бачимо

На супутниковому знімку видно великий чорний стовп диму, що піднімається над Херсонським аеропортом, і кілька вертольотів, що горять.

"Це найруйнівніший відомий удар українських військових по російських вертольотах під час війни. Щонайменше три російські вертольоти були помічені у вогні або знищені в аеропорту", – йдеться у повідомленні.

Також постраждали інші військові машини біля аеропорту.

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На іншому знімку, зробленому безпілотником, що завис над сусіднім селом від аеропорту Комишани, також видно великий стовп диму, що піднімається над аеропортом.

CNN провела геолокацію та підтвердила справжність зображення.

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Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу. Згідно із сенсорними даними, зібраними FIRMS, військовий удар завдано приблизно о 13:42 за місцевим часом.

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