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Під час однієї операції Сили оборони України знищили одразу 7 вертольотів окупантів

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16 березня, 04:24
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Це найбільші втрати ВПС Росії за весь період війни
Відразу після влучного удару
Відразу після влучного удару

Американський телеканал CNN повідомив, що у вівторок, 15 березня, українські військові знищили кілька російських військових гелікоптерів у захопленому окупантами міжнародному аеропорту Херсона. Про це свідчать нові супутникові фотографії Planet Labs.

На думку редакції, це одна з найвдаліших операцій за період війни Росії проти України.

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Що ми бачимо

На супутниковому знімку видно великий чорний стовп диму, що піднімається над Херсонським аеропортом, і кілька вертольотів, що горять.

"Це найруйнівніший відомий удар українських військових по російських вертольотах під час війни. Щонайменше три російські вертольоти були помічені у вогні або знищені в аеропорту", – йдеться у повідомленні.

Також постраждали інші військові машини біля аеропорту.

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На іншому знімку, зробленому безпілотником, що завис над сусіднім селом від аеропорту Комишани, також видно великий стовп диму, що піднімається над аеропортом.

CNN провела геолокацію та підтвердила справжність зображення.

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Військовий удар по аеропорту зафіксувала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), яка відстежує великі пожежі по всьому світу. Згідно із сенсорними даними, зібраними FIRMS, військовий удар завдано приблизно о 13:42 за місцевим часом.

Обстановка

  • Міноборони України у своєму вечірньому зведенні за підсумками 15 березня повідомило, що завдяки ефективній роботі підрозділів Сил оборони України в районі Чорнобаївки ворог втратив одразу сім бойових вертольотів.
  • 8 березня було оголошено, що у Миколаївській області збили один гелікоптер окупантів.
  • А за день до того заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські літаки стали боятися перетинати український кордон, бо далеко не всі повертаються на базу після непроханого візиту на нашу територію.
  • За даними Міноборони України, станом на 16 березня наші сили знищили 95 вертольотів та 81 ворожий літак. Слава Україні!

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