В ходе одной операции Силы обороны Украины уничтожили сразу 7 вертолетов оккупантов

Это наибольшие потери ВВС России за весь период войны

Сразу после меткого удара

Американский телеканал CNN сообщил, что во вторник, 15 марта, украинские военные уничтожили несколько российских военных вертолетов в захваченном оккупантами международном аэропорту Херсона. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки Planet Labs.

По мнению редакции, это одна из самых удачных операций за весь период войны России против Украины.

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Что мы видим

На спутниковом снимке виден большой черный столб дыма, поднимающийся над Херсонским аэропортом, и несколько горящих вертолетов.

"Это самый разрушительный известный удар украинских военных по российским вертолетам во время войны. Как минимум три российских вертолета были замечены в огне или уничтожены в аэропорту", – говорится в сообщении.

Также пострадали другие военные машины, находившиеся возле аэропорта.

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На другом снимке, сделанном беспилотником, зависшим над близлежащим селом от аэропорта Комышаны, также виден большой столб дыма, поднимающийся над аэропортом.

CNN провела геолокацию и подтвердила подлинность изображения.

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Военный удар по аэропорту зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), которая отслеживает крупные пожары по всему миру. Согласно сенсорным данным, собранным FIRMS, военный удар произошел около 13:42 местного времени.

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