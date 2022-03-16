20-е сутки войны с Россией: оккупанты остановлены на Николаевском направлении

Сводка Министерства обороны Украины

Танки российские горят, количество пленных увеличивается / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжаются наступательную операцию против Украины. Задачи по разгрому ВС Украины, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и другие задачи противником не выполнены. Оккупанты остановлены на Николаевском направлении.

Об этом сообщается на странице Минобороны Украины в Фейсбуке.

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Сводка

"Заканчиваются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Враг пытается усилить группировку войск за счет дополнительной переброски на территорию Украины батальонных тактических групп, сформированных из сводных подразделений, понесших потери в течение первых десяти суток операции, военных наемников из числа граждан иностранных государств. Кроме того, по имеющейся информации, российское военное руководство приняло решение о досрочном выпуске курсантов высших военных учебных заведений на территории РФ с последующим привлечением их к боевым действиям против Украины", – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Волынь

На Волынском направлении действия противника изменения не претерпели, основные усилия сосредотачиваются на усилении охраны украинско-белорусской границы. Выявлены переброски в приграничные с Украиной районы подразделений 120-й отдельной мотострилецкой бригады (МИНСК) Северо-Западного оперативного командования ВС РБ.

Полесье

На Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Понеся потери, враг, в нарушение норм Международного гуманитарного права, осуществляет хаотическое минирование местности, создавая опасные условия существования мирному населению Украины. Наряду с этим противник осуществлял перегруппировку, восстановление боеспособности разгромленных в предыдущих боях подразделений. В результате эффективных действий ВС Украины враг несет значительные потери в живой силе и технике.

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Слобожанщина

На Северском направлении противник в течение дня сосредотачивал усилия на ведении разведки. Есть проблемы с обеспечением войск боеприпасами.

На Слобожанском направлении противник пытается усилить существующую группировку путем сосредоточения резервов вблизи государственной границы, перекрыть доступ в город Сумы с южного направления и блокировать Изюм. Успехов нет.

Донбасс

На Донецком направлении враг предпринял неудачную попытку продвижения на направлениях населенных пунктов Рубежное, Северодонецк, Лисичанск, в результате чего оккупанты понесли значительные потери и были вынуждены отойти на исходное положение. В районе Попасной противник пытается удержать занятое положение. Не имеет успеха в районе Авдеевки.

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Напряженная ситуация остается в районе Мариуполя, где противник пытается блокировать город на западной и восточной окраине. Враг, имея значительные потери, вынужден ввести резервы из состава 810-й отдельной бригады морской пехоты.

Юг

На Южнобужском направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, усовершенствовании инженерного оборудования имеющихся позиций. Не отказывается от замысла продолжения наступления в направлении Кривого Рога. В результате эффективной работы подразделений Сил обороны Украины в районе Чернобыевки враг потерял семь боевых вертолетов.

"В общем, по состоянию на 15 марта 2022 года, врагом утрачено (уничтожено полностью или потеряно боеспособность) до 40% подразделений, привлеченных к т.н. "операции" на территории Украины. Верим в ВС Украины! Враг обессилен и деморализован! Слава Украине!", – говорится в сводке Минобороны.