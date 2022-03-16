У Зеленського заявили про перелом у війні з Росією

Вранці 16 березня ЗСУ пішли у контрнаступ на деяких оперативних напрямках. Це може докорінно змінити дипломатичні позиції російської та української сторін.
Про це повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter.
За його словами, контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін. Крім того, починається втеча російських журналістів із пропагандистських телеканалів.
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"Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати на українських полях", – додав Подоляк.
Ситуація в Україні 16 березня
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупантів зупинено на Миколаївському напрямку.
- У ніч проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузла на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою на Луганщині.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.