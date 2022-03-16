ЗСУ перейшли в контрнаступ і завдали ворогові нищівних ударів

Ворог продовжує нести втрати та почав відступати на окремих напрямках

ЗСУ нанесли втрати ворогові. / Фото: Колаж: Сьогодні

За останню добу Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України. На окремих напрямках ЗСУ перейшли у контрнаступ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у Facebook.

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Минулої доби за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того – збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється.

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

На чому ворог концентрує увагу

Окупаційні війська продовжують наносити ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселих районах українських міст.

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Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

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