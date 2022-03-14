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Ворог отримує відсіч і здається в полон: подробиці про бойові дії від ЗСУ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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14 березня, 20:19
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Загарбники намагаються захопити населені пункти, але не досягають мети
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Генеральному штабі ЗСУ доповіли про воєнну обстановку в Україні станом на 14 березня. Там запевнюють, що ворог не досяг головної мети ведення бойових дій на території нашої країни.

Окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися у полон. На більшості напрямків при спробі просунутись вперед противник наражається на опір українських військових та громадянський спротив місцевого населення.

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"Не маючи значних успіхів, ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари авіацією, знищуючи об’єкти військової та цивільної інфраструктури України. Застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по житлових районах великих міст, зухвало нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні.

Також у Генштабі зазначають, що загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Республіки Білорусь.

Окупанти роблять спроби захопити населені пункти в районі міста Ізюма. Угруповання сил оборони продовжує свою роботу в межах Південної, Східної та Північної операційних зон.

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