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Без води, їжі та газу: що відбувається у Луганській області (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 березня, 18:27
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Більша частина Луганської області відключена від мобільного зв'язку та не має світла і води
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай розповів про ситуацію в регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні

З Луганської області евакуюють людей під обстрілами. Війська РФ не дотримуються режиму тиші. Обстріли ведуть по всій території, підконтрольній Україні.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Facebook.

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Обстріли в області

"Обстріли російсько-окупаційні війська ведуть по всій території, підконтрольній Україні. В основному це руйнування житла, багатоповерхових будинків, лікарень, шкіл і всієї критичної інфраструктури", – розповів голова Луганської ОДА.

Обстрілюються Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Кремінна, Гірське, Попасна.

Евакуація

"Ми вивозимо орієнтовно десь 2000 людей на день. Сьогодні другу добу спрацював гуманітарний коридор. Був режим тиші, але сьогодні вже вивозили людей під обстрілами і в Попасній взагалі вже був бій всередині міста, тому, напевно, вже завтра не зможемо зробити гуманітарний коридор, який має проводитись в режимі тиші", – сказав Гайдай.

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Він додав, що режиму тиші російська армія не дотримується взагалі.

Руйнування інфраструктури

На Луганщині є населені пункти, де немає світла, води і газу.

"Мушу констатувати факт, що вся інфраструктура зруйнована настільки критично, що вона вже не підлягає ремонту. Вже немає чого ремонтувати", – сказав Гайдай.

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Більша частина області відключена від мобільного зв‘язку.

Як реагують місцеві мешканці на ситуацію?

"Катастрофа в Рубіжному! Води взагалі немає! Їжі теж. Сніг майже весь розтопили. Воду не підвозять. У лікарні генератор вже не працює. Швидкі і пожежні машини не виїзджають за викликами, бо не мають пального. Евакуаційних автобусів мало, з дітьми не всі можуть сісти. Потрібна доставка води, їжі, ліків та збілишити кількість евакуаційних автобусів! Терміново!" - пише Галина Карпенко.

Люди просять більше автобусів, щоб виїхати.

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