Без воды, еды и газа: что происходит в Луганской области (видео)

Из Луганской области эвакуируют людей под обстрелами. Войска РФ не соблюдают режим тишины. Обстрелы ведутся по всей территории, подконтрольной Украине.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай у Facebook.
Обстрелы в области
"Обстрелы российско-оккупационные войска ведут по всей территории, подконтрольной Украине. В основном это разрушение жилья, многоэтажных домов, больниц, школ и всей критической инфраструктуры", – рассказал глава Луганской ОГА.
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Обстреливаются Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Горное, Попасная.
Эвакуация
"Мы вывозим ориентировочно где-то 2000 человек в день. Сегодня вторые сутки сработал гуманитарный коридор. Был режим тишины, но сегодня уже вывозили людей под обстрелами и в Попасной вообще уже был бой внутри города, поэтому, наверное, уже завтра не сможем сделать гуманитарный коридор, который должен проводиться в режиме тишины", – сказал Гайдай.
Он добавил, что режим тишины российская армия не придерживается совсем.
Разрушение инфраструктуры
В Луганской области есть населенные пункты, где нет света, воды и газа.
"Должен констатировать факт, что вся инфраструктура разрушена настолько критично, что она уже не подлежит ремонту. Уже нечего ремонтировать" , – сказал Гайдай.
Большая часть области отключена от мобильной связи.
Как реагируют местные жители на ситуацию?
"Катастрофа в Рубежном! Воды вообще нет! Еды тоже. Снег почти весь растопили. Воду не подвозят. В больнице генератор уже не работает. Скорые и пожарные машины не выезжают на вызовы, потому что нет горючего. Эвакуационных автобусов мало, с детьми не все могут сесть. Нужна доставка воды, еды, лекарств и увеличить количество эвакуационных автобусов! Срочно!" – пишет Галина Карпенко.
Люди просят больше автобусов, чтобы уехать.
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