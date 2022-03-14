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Без воды, еды и газа: что происходит в Луганской области (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 марта, 18:27
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Большая часть Луганской области отключена от мобильной связи и не имеет света и воды
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай рассказал о ситуации в регионе / Фото: Коллаж: Сегодня

Из Луганской области эвакуируют людей под обстрелами. Войска РФ не соблюдают режим тишины. Обстрелы ведутся по всей территории, подконтрольной Украине.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай у Facebook.

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Обстрелы в области

"Обстрелы российско-оккупационные войска ведут по всей территории, подконтрольной Украине. В основном это разрушение жилья, многоэтажных домов, больниц, школ и всей критической инфраструктуры", – рассказал глава Луганской ОГА.

Обстреливаются Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременная, Горное, Попасная.

Эвакуация

"Мы вывозим ориентировочно где-то 2000 человек в день. Сегодня вторые сутки сработал гуманитарный коридор. Был режим тишины, но сегодня уже вывозили людей под обстрелами и в Попасной вообще уже был бой внутри города, поэтому, наверное, уже завтра не сможем сделать гуманитарный коридор, который должен проводиться в режиме тишины", – сказал Гайдай.

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Он добавил, что режим тишины российская армия не придерживается совсем.

Разрушение инфраструктуры

В Луганской области есть населенные пункты, где нет света, воды и газа.

"Должен констатировать факт, что вся инфраструктура разрушена настолько критично, что она уже не подлежит ремонту. Уже нечего ремонтировать" , – сказал Гайдай.

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Большая часть области отключена от мобильной связи.

Как реагируют местные жители на ситуацию?

"Катастрофа в Рубежном! Воды вообще нет! Еды тоже. Снег почти весь растопили. Воду не подвозят. В больнице генератор уже не работает. Скорые и пожарные машины не выезжают на вызовы, потому что нет горючего. Эвакуационных автобусов мало, с детьми не все могут сесть. Нужна доставка воды, еды, лекарств и увеличить количество эвакуационных автобусов! Срочно!" – пишет Галина Карпенко.

Люди просят больше автобусов, чтобы уехать.

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